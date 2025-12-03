Zafra 2025: récord histórico y crecimiento del perfil exportador El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, destacó que esta segunda zafra bajo la actual gestión logró cifras históricas: Más de 17.600.000 toneladas de caña molida, 600.000 m³ de alcohol producidos y cerca de 600.000 toneladas de azúcar crudo exportadas.

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción y presidente del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) Eduardo Castro, se presentó oficialmente el Balance Regional de la Industria Sucroalcoholera de la Zafra 2025.

Acompañaron también la mesa directiva del Instituto: el vicepresidente del directorio, Ricardo Véliz; los directores Bernabé Alzabé, Moisés Sleiman (representando a los cañeros del sur de la provincia), Juan Carlos Mirande (presidente del CART) y el gerente del organismo, Jorge Etchandy. Asimismo, estuvieron presentes representantes de entidades cañeras: Daniel García (CACTU), Mario Tizeira (UCIT) y Ramón González (CUE).

“La instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo siempre fue clara: armonizar y brindar al sector privado todas las herramientas que el Estado puede ofrecer para que la actividad se desarrolle con paz social, trabajo y producción”, sostuvo Abad.

El ministro destacó que esta segunda zafra bajo la actual gestión logró cifras históricas: Más de 17.600.000 toneladas de caña molida, 600.000 m³ de alcohol producidos y cerca de 600.000 toneladas de azúcar crudo exportadas.

“Es un volumen que nos llena de orgullo, para la Provincia y para el sector. Los resultados superaron ampliamente las expectativas”, sostuvo el ministro de Economía y Producción.

Abad explicó también que, si bien el precio interno del azúcar no acompañó durante parte del año, fue producto de un contexto financiero marcado por tasas altas, lo que llevó a muchos productores a financiarse con azúcar. Aun así, el ordenamiento del sector permitió sostener la actividad.

Balance de Datos Productivos de la Zafra 2025 en Tucumán

La campaña se extendió 213 días, con 14 ingenios en actividad.

Se registró un récord histórico de 17.670.258 toneladas de caña molida, un 3,56% más que en 2024, y en línea con las proyecciones de la EEAOC.

Rendimiento fabril caña bruta: 8,82% (6,52% más que 2024).

Azúcar equivalente producido: 1.559.181 t (+10,34%).

Azúcar físico: 1.305.695 t (+9,04%).

Diversificación de productos:

Azúcar refinado: +78,5%

Azúcar orgánico: +58,5%

Azúcar blanco A: +7,5%

Azúcar crudo: –10%

Alcohol (campaña en curso)

Con 10 destilerías en operación, hasta el 15 de noviembre se produjeron: Concepción, Bella Vista, Famaillá, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Rosa y Santa Bárbara.

323.115.670 litros de alcohol hidratado (+8%)

188.967.383 litros deshidratados (58% del total)

Alcohol y Bioetanol en la Región

La producción de alcohol se consolidó como un pilar estratégico, con una proyección de 610.000 m³ al finalizar la campaña, alcanzando un récord histórico.

El precio del bioetanol de caña registró un aumento del 37% entre enero y diciembre, fortaleciendo la competitividad del sector.

El incremento productivo permitirá destinar unas 620.000 toneladas de azúcar al proceso de fabricación de alcohol, equilibrando el mercado interno y reforzando la matriz energética nacional.

Tras la sanción de la Ley Provincial de Biocombustibles, se avanzó en medidas para elevar el corte de mezclas en naftas dentro del territorio provincial, impulsando la transición hacia energías limpias.

Durante la Cumbre de Bioetanol en Tucumán, los gobernadores de Tucumán, Salta y Jujuy reafirmaron su compromiso con el bioetanol como motor del desarrollo energético, económico y ambiental del NOA.

Entregas de Bioetanol a la Secretaría de Energía

Cupo anual asignado: 576.700 m³

Entregado enero–octubre: 422.008 m³ (73,2% del cupo)

Incremento del 4% respecto al mismo período de 2024.

Exportaciones

Al 15 de noviembre, las exportaciones regionales alcanzaron 396.240 toneladas.

Destinos según tipo de azúcar:

Crudo: EE.UU., Chile, Arabia Saudita, Canadá

Blanco: Paraguay, EE.UU., Chile, Uruguay, Canadá

Orgánico: EE.UU.

Fuente Comunicación Tucumán