Jornada inestable en Tucumán: calor húmedo y alerta por tormentas para la tarde El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 33 grados para este jueves. La humedad será protagonista durante la mañana, pero las condiciones desmejorarán después del mediodía con alta probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transitará este jueves 15 de enero con condiciones climáticas cambiantes y un marcado ascenso de la inestabilidad con el correr de las horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada calurosa, con registros térmicos que oscilarán entre una mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados.

Durante la mañana, el termómetro marcará un promedio de 27 grados bajo un cielo parcialmente nublado. Si bien en el inicio del día no se prevén lluvias, el ambiente se presentará pesado producto de una humedad que alcanzará el 90 por ciento. En esta primera franja, los vientos soplarán desde el sector sudoeste con velocidades moderadas, de entre 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo una buena visibilidad.

El panorama meteorológico sufrirá modificaciones después del mediodía. El parte oficial advierte sobre la formación de tormentas aisladas, fenómeno que acompañará a la temperatura pronosticada de 32 grados para la tarde. La circulación del viento rotará hacia el sector noreste, sosteniendo velocidades similares a las de la mañana.

Hacia la noche, las condiciones empeorarán significativamente. La probabilidad de precipitaciones aumentará, ubicándose en un rango de entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura descenderá levemente hasta los 28 grados, mientras que los vientos, ahora provenientes del oeste, disminuirán su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.