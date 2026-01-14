El Gobierno prepara las escuelas para el inicio del ciclo lectivo

Con la mirada puesta en el inicio del año escolar, el Gobierno de Tucumán puso en marcha el cronograma de coordinación para las obras de mantenimiento y refacción en los establecimientos educativos. A través de una mesa de trabajo técnica, se definieron las prioridades de infraestructura y la logística de intervención que se ejecutará durante el receso estival.

Este plan busca aprovechar el período de vacaciones para realizar tareas de fondo en edificios escolares, garantizando que tanto alumnos como docentes cuenten con espacios dignos y seguros para el aprendizaje desde la primera jornada de clases.

La planificación contempla un abordaje integral que incluye relevamientos técnicos y la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Los equipos de la Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares trabajarán de manera articulada para optimizar los recursos y cumplir con los plazos previstos. Este esquema de trabajo intensivo durante el verano es fundamental para evitar interrupciones en el calendario escolar y responder a las demandas de infraestructura propias de cada zona de la provincia.

Estas acciones forman parte de una política central impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha definido a la educación como un pilar innegociable de su administración. Bajo la conducción del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo del Ing. Marcelo Nazur, la reunión de coordinación fue liderada por el Secretario de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia. Participaron también Ana Saguir, especialista del área, y equipos técnicos de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, encargados del seguimiento directo de los proyectos.

Al finalizar el encuentro, el secretario Chrestia destacó la importancia de la anticipación en la gestión, “siguiendo las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo el lineamiento del ministro Marcelo Nazur, estamos adelantando los tiempos de planificación. El verano es una ventana de oportunidad clave para ingresar a las escuelas y realizar los trabajos más complejos.

Estamos coordinando equipos para que la infraestructura educativa esté a la altura de lo que los tucumanos necesitan, enfocándonos en un inicio de clases sin contratiempos”.

Con este operativo, la Provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, entendiendo que la inversión en infraestructura es una herramienta directa para la inclusión social y el desarrollo de las futuras generaciones de tucumanos.