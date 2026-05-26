Jornada templada en Tucumán: el termómetro llegará a los 21 grados este martes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes con temperaturas agradables tras una mañana fresca. Se espera cielo mayormente nublado y condiciones estables durante todo el día.

La ciudad de San Miguel de Tucumán presenta este martes 26 de mayo condiciones estables, marcadas por un ambiente fresco durante las primeras horas y una evolución térmica que llevará la temperatura a registros templados hacia la tarde. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin probabilidades de precipitaciones en todo el territorio.

Durante la mañana, el registro térmico marca unos 11 grados, con vientos muy leves provenientes del sector sudoeste, circulando a una velocidad de entre 0 y 2 km/h.

Tarde y noche: ascenso térmico

Con el correr de las horas, la tendencia climática indica un ascenso gradual de la temperatura. Para después del mediodía, el cielo se mantendrá mayormente nublado y los vientos rotarán hacia el sector este, aumentando su velocidad hasta alcanzar un rango estimado de entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima prevista para esta franja es de 21 grados, brindando una tarde agradable.

Finalmente, hacia la noche, se espera un descenso térmico, con una temperatura que se ubicará en torno a los 15 grados. Los vientos volverán a ser predominantes del sudoeste, con una intensidad mínima de 0 a 2 km/h, manteniendo la estabilidad atmosférica que caracteriza a este 26 de mayo en la provincia.