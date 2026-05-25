El fin de semana largo dejó un impacto económico de casi $5.000 millones en Tucumán Más de 46.000 turistas recorrieron la provincia entre el 23 y el 25 de mayo de 2026. San Javier lideró la ocupación hotelera.

Tucumán vivió un fin de semana largo con una altísima actividad turística y recreativa en el marco de las celebraciones por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Impulsada por una variada agenda que conjugó festivales folclóricos, encuentros deportivos multitudinarios y ferias productivas, la provincia se consolidó como uno de los destinos más elegidos de la región del Norte Grande.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Turístico de Tucumán —el organismo técnico institucional encargado de medir, registrar y transformar las variables de la actividad turística provincial en estadísticas estratégicas para el sector—, un total de 46.691 turistas ingresaron a la provincia durante el período comprendido entre el 23 y el 25 de mayo, generando un impacto económico directo estimado en $4.958.688.931.

El promedio general de ocupación hotelera y parahotelera en la provincia se situó en un 52%, registrando picos de ocupación muy significativos en los principales puntos turísticos del interior:

San Javier: 93%

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Monteros: 77%

El Cadillal: 75%

Yerba Buena: 73%

San Miguel de Tucumán: 51%

“Estamos muy conformes con el balance de este fin de semana patrio. La estrategia de acompañar nuestras fechas históricas con una agenda de eventos de primer nivel demuestra ser una fórmula exitosa. Bajo los lineamientos de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, seguimos trabajando para que el turismo se traduzca en empleo real, dinamizando la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio minorista tanto en la capital como en nuestras comunas del interior”, ponderó el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya.

Los pilares de una agenda multitudinaria

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El intenso movimiento registrado en el territorio tucumano estuvo apuntalado por el éxito de cuatro grandes convocatorias que captaron la atención de miles de visitantes y vecinos:

Festival Tocando al Frente (6ª edición): Celebrado en el complejo Las Cañas, en Yerba Buena, se consolidó como una de las grandes citas de este fin de semana, convocando a una multitud que disfrutó de una cartelera de lujo encabezada por Los Puesteros, Carafea, Tunay, Los de Jujuy, Sangre Mansera y Pucareños.

XXX Fiesta Provincial de la Gesta de Mayo: La comuna de San Pablo y Villa Nougués festejó las tres décadas de su tradicional encuentro popular y patrio. El evento combinó su clásico desfile cívico-militar con una noche festivalera de gran nivel en el Club San Pablo, coronada por las actuaciones de Néstor Garnica y Azul Gallia.

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ExpoNoa Productiva 2026: Desarrollada en el predio del Parque Industrial de Famaillá, la muestra reunió el potencial agroindustrial, comercial y gastronómico de la región, atrayendo a miles de familias que recorrieron los stands productivos y disfrutaron de las propuestas culinarias de la Capital de la Empanada.

12° Encuentro de Rugby Infantil “Javier Albornoz”: Organizado de forma impecable por el club Los Tarcos en la capital, el torneo transformó las 49 canchas de su predio en el epicentro del rugby formativo nacional, reuniendo a más de 3.000 niños de distintas provincias. Este evento deportivo generó un flujo masivo de turismo familiar que impactó de manera directa en la hotelería y la gastronomía de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena.