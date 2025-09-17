Juan Bautista Alberdi se prepara para las elecciones municipales: Los candidatos a intendente ya están en la cancha Con el cierre del plazo para la presentación de listas, la ciudad de Juan Bautista Alberdi ya conoce a los postulantes que competirán por el sillón de intendente en las elecciones del próximo 26 de octubre. El tablero político se ha configurado con una diversidad de fuerzas y nombres que buscarán el apoyo de los votantes.

El oficialismo, bajo la bandera del Partido Justicialista y el frente “Tucumán Primero”, ha ungido a Bruno Romano como su candidato. Su postulación, respaldada por una importante cantidad de acoples, busca capitalizar el apoyo de la estructura peronista local. En una movida que marca la interna del peronismo, la dirigente Carolina Rodríguez competirá con su propio espacio, el “Movimiento de Afirmación Popular” (MAP), sumando una opción más dentro del mismo espectro político.

Por su parte, la coalición “Cambia Tucumán” ha elegido al ex concejal Luis María Díaz Augier para encabezar su lista. Con una trayectoria en el Concejo Deliberante, Díaz Augier se presenta como la alternativa principal de la oposición.

La Libertad Avanza (LLA) también se suma a la contienda, postulando a Pablo Ariel Nughes como su representante. A diferencia de otros frentes, LLA optó por competir sin acoples, buscando un voto más directo y sin alianzas.

Finalmente, el panorama se completa con la participación de Agustín Frías, candidato por Fuerza Republicana, y Julio Argentino Agudo, quien encabeza la lista del partido Pueblo Unido.

Con el plazo de impugnación de candidatos abierto hasta el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 horas, la carrera electoral en Alberdi ya ha comenzado, prometiendo una contienda reñida y con múltiples opciones para el electorado.