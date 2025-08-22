La Junta Electoral de la provincia habilitó a La Libertad Avanza para competir en las elecciones en Alberdi Finalmente, una resolución del órgano habilita al partido a participar en las elecciones municipales del 26 de octubre, revirtiendo una decisión previa que había generado denuncias de proscripción por parte de los libertarios tucumanos.

La Junta Electoral Provincial de Tucumán, presidida por Daniel Leiva y con los vocales Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, emitió la resolución N° 31/2025 que habilita al partido La Libertad Avanza (LLA) a participar en las elecciones municipales de intendente y concejales en el municipio de Juan Bautista Alberdi, previstas para el 26 de octubre próximo. Esta decisión revoca la resolución N° 13/2025, que había rechazado la convocatoria a elecciones internas de LLA por no cumplir con los plazos establecidos en la Ley N° 5.454 (modificada por la Ley N° 9.111).

El fallo responde al recurso de reconsideración presentado el 21 de agosto por el apoderado de LLA, Matías Sabaté, quien solicitó la revocación de la resolución anterior y la habilitación de la agrupación para los comicios. Según la resolución, Sabaté fundamentó su pedido en “el carácter extraordinario del llamado a elecciones motivado por la intervención del municipio, hecho acaecido una vez obtenido el reconocimiento de la agrupación tanto en sede federal como provincial”. Además, argumentó que aplicar estrictamente el artículo 3 de la Ley N° 5.454 implicaba un “excesivo rigor formal”.

La Junta Electoral, en su resolución, reconoce que “las provincias organizan y regulan su propio sistema electoral” conforme a la Constitución Nacional, y que el artículo 3 de la Ley N° 5.454 exige que los partidos tengan reconocimiento 180 días antes de la elección, plazo que LLA no cumplió, ya que obtuvo su personería el 23 de mayo de 2025, 24 días después del límite del 29 de abril. Sin embargo, la Junta adoptó una “hermenéutica amplia del principio de ‘participación’ electoral”, citando al Manual de Derecho Electoral de Figueredo Gongalves y fallos de la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema, que privilegian la participación política en casos dudosos. Así, resolvió: “Hacer lugar al recurso de reconsideración incoado por el apoderado del Partido ‘La Libertad Avanza’ N° 840, y en consecuencia, hacer lugar a la convocatoria a elecciones internas para cargos públicos electivos categoría Intendente y Concejales por el Municipio de Juan Bautista Alberdi efectuada por el Partido ‘La Libertad Avanza’ (N° 840), comunicada por presentación de fecha 12/08/2025”.

Denuncias de proscripción

MIRA TAMBIÉN Dictaron prisión preventiva para el sujeto que amenazó al gobernador Jaldo

La decisión llega tras fuertes críticas de LLA Tucumán, liderada por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, que denunció una maniobra de proscripción por parte de la Junta Electoral. En un comunicado, LLA expresó su “profunda preocupación” ante la resolución N° 13/2025, que los excluía por no cumplir con los requisitos de personería jurídica. Los libertarios señalaron que esta decisión se dio en un contexto “particularmente grave”, tras la intervención del municipio en junio por presuntos vínculos del exintendente peronista Luis “Pato” Campos con el narcotráfico. “En lugar de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, se avanza en decisiones que atentan contra el derecho a elegir y ser elegido”, afirmaron, acusando al oficialismo provincial, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, de manipular instituciones para excluirlos.

Dirigentes como Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá calificaron la resolución inicial como un “atropello” y un “grave retroceso democrático”, apuntando al peronismo tucumano y prácticas asociadas al “kirchnerismo”.

La habilitación de LLA para competir en Alberdi pone fin a esta controversia, permitiendo al partido participar en un proceso electoral clave en un municipio marcado por la intervención y el escándalo.

MIRA TAMBIÉN Las Cejas: denuncian a la delegada comunal por construir una casa en El Cadillal con fondos públicos

Fuente Tendencia de Noticias