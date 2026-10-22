Jueves cálido, sin lluvias y con una máxima de 29 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable y estable en la capital provincial, marcada por la ausencia de precipitaciones y vientos leves. La mínima se ubicó en los 18 grados.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta este jueves 22 de octubre condiciones ideales para las actividades diarias. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se caracterizará por la ausencia de precipitaciones, un progresivo ascenso térmico y una humedad promedio que rondará el 77 por ciento.

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó una temperatura mínima de 18 grados, acompañada por un 77 por ciento de humedad y vientos leves del oeste a 6 kilómetros por hora. Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán estables: la humedad descenderá ligeramente al 69 por ciento y la brisa rotará hacia el suroeste, alcanzando los 9 km/h, manteniendo nula la probabilidad de lluvias.

Para la franja de la tarde, el SMN prevé que se registre el pico de calor de la jornada, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados. El tiempo continuará completamente seco y los vientos soplarán desde el sector sur a una velocidad estimada de 12 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el clima seguirá templado y estable. No se registrarán precipitaciones en el cierre del día y el viento mantendrá su intensidad leve, circulando desde el suroeste a 11 km/h, configurando así un cierre de jueves sumamente agradable en la capital tucumana.