Juicio por Karla Robles: nuevas pruebas y posible declaración de Zerda El abogado Augusto Avellaneda destacó testimonios sobre presuntas amenazas y hostigamiento contra la joven. La próxima audiencia podría incluir la declaración del imputado, mientras que los alegatos y la sentencia están previstos para los próximos días.

El juicio oral por la muerte de Karla Robles avanzó este miércoles con nuevos testimonios de profesionales que atendieron a la joven cuando aún estaba con vida. En diálogo con El Ocho TV, el abogado querellante Augusto Avellaneda sostuvo que los relatos aportaron elementos sobre los conflictos que atravesaba Karla con su entonces pareja, Diego Zerda, quien está acusado de instigación al suicidio. El debate se desarrolla ante la jueza Fanny Siriani y transita su etapa final.

Uno de los puntos destacados por Avellaneda fue el testimonio de una médica que se presentó voluntariamente a declarar. Según explicó el letrado, la profesional compartió una internación de aproximadamente 15 días con Karla en una clínica de salud mental y habría presenciado audios, amenazas y situaciones de hostigamiento atribuidas a Zerda. De acuerdo con su relato, el imputado habría buscado mantener el contacto con la joven mediante cambios de números telefónicos y la creación de perfiles falsos en redes sociales.

El abogado señaló que Karla se encontraba internada a raíz de una crisis emocional vinculada con los problemas que atravesaba con su pareja. Según la declaración que describió Avellaneda, la médica habría presenciado comunicaciones en las que Zerda insistía en contactarla y le habría enviado mensajes con pedidos para que se quitara la vida. Para la querella, este testimonio resulta relevante porque, según indicaron, la profesional no había sido convocada inicialmente por ninguna de las partes y se presentó por decisión propia.

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Otro de los ejes de la audiencia estuvo relacionado con el análisis de los teléfonos celulares. Avellaneda afirmó que Zerda habría eliminado mensajes y formateado su dispositivo el día de la muerte de Karla. Sin embargo, sostuvo que los peritos lograron recuperar comunicaciones del teléfono de la joven que, según la interpretación de la acusación, demostrarían amenazas y hostigamiento atribuidos al imputado minutos antes del hecho. La querella considera que estos elementos, junto con los testimonios reunidos durante el debate, respaldan su acusación.

Durante la entrevista, el abogado también se refirió a los testimonios vinculados con el presunto consumo problemático de sustancias por parte de Zerda. Según indicó, esa situación fue mencionada por familiares y personas cercanas, aunque afirmó que no quedó acreditado que hubiera recibido tratamiento profesional previo. Además, sostuvo que, para la querella y la Fiscalía, existen elementos que ubicarían al acusado en una transmisión de TikTok vinculada con los momentos previos a la muerte de Karla.

De acuerdo con lo informado por Avellaneda, este jueves se espera que Zerda tenga la posibilidad de declarar y responder preguntas, si acepta hacerlo. Luego se realizarán los alegatos de clausura y, según el cronograma mencionado durante la entrevista, la jueza podría dar a conocer la sentencia el lunes. El proceso busca determinar la responsabilidad penal del acusado por el delito de instigación al suicidio, una imputación que deberá resolverse a partir de la valoración judicial de las pruebas presentadas.