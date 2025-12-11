Jueves de calor y tormentas: la máxima en Tucumán alcanzará los 31°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana con baja probabilidad de lluvias, pero se esperan precipitaciones y un aumento de la inestabilidad a partir de la tarde.

La ciudad de Tucumán se enfrentará este jueves 11 de diciembre a una jornada calurosa e inestable, con un rango de temperatura que oscilará entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará los 25°. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, en un 10 por ciento, con vientos leves del sector sur a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será baja (45 por ciento) y la visibilidad buena.

El pronóstico cambia para después del mediodía, donde el cielo estará con tormentas y se alcanzará la máxima pronosticada de 31°. Los vientos, del sector sudeste, mantendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 26°. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento para esta franja del día. Los vientos continuarán del sudeste, con velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora.