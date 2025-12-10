El gobernador Jaldo pidió prudencia ante los proyectos de reforma laboral El Gobernador llamó a “no adelantarse” al análisis de los borradores que circulan en el Congreso, remarcó que Tucumán compite en más de 150 mercados internacionales y advirtió que sin actualización normativa “se perderán miles de puestos de trabajo”.

Este miércoles en rueda de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo pidió prudencia frente a los proyectos de reforma laboral que comenzaron a circular en el ámbito nacional y señaló que todavía “no tienen dictamen de comisión”, por lo que consideró innecesario “poner de mal humor a la gente” frente a debates que aún no ingresaron formalmente al Congreso.

“Son expresiones de anhelos convertidas en proyectos de ley que el gobierno nacional entiende y la Constitución se lo permite que los puede transformar en ley, siempre y cuando Diputados y Senadores los aprueben”, explicó.

El Primer Mandatario reconoció que cualquier modificación genera inquietud, pero subrayó que los cambios que mejoren la competitividad deben ser evaluados con responsabilidad. “Hoy tenemos una economía globalizada. Tucumán tiene casi 160 empresas y 150 productos en distintos mercados del mundo”, recordó.

En ese sentido, ejemplificó con la producción de arándanos y advirtió que países vecinos como Perú ingresan antes a Estados Unidos con costos más bajos, lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad local que emplea a más de 30.000 tucumanos y tucumanas. También mencionó la frutilla, la palta y el limón.

MIRA TAMBIÉN Fernando Burlando juró como abogado en el foro local

“Los argentinos tenemos que pensar que para salir adelante tenemos que mirar al mundo. Nuestras empresas tienen que ser competitivas, sino productos de otros países, como Sudáfrica que inundó de limones el mundo, y entra con el potencial que tiene, y nosotros en Tucumán no readecuamos algunas cuestiones tributarias o algunas cuestiones que significan abaratar costos ser más competitivo, no hay duda que no vamos a poder competir con el limón con Sudáfrica y vamos a perder 40 fuentes de trabajo que da la actividad citrícola”, alertó.

Y añadió: “Tenemos que modernizar la provincia y el país. Eso no significa resignar derechos adquiridos desde el 45 ni malinterpretar el debate”.

Jaldo remarcó que sostener leyes de hace décadas sin actualizarlas dificulta competir “ni con el país vecino ni con el limítrofe”, y que esto puede derivar en pérdida de mercados y de empleo.

MIRA TAMBIÉN Rescataron a un niño de ocho años que cayó en un pozo

En esa línea, el jefe del PE provincial contó que conversó con algunos gremios en los que hay preocupaciones. “Los gremios vienen conversando con el gobierno nacional. Es más, algunos también han participado en la elaboración de algunos borradores de proyectos”, dijo y valoró la necesidad de consensos amplios: “La pata gremial debe estar representada, junto al gobierno nacional y al Congreso. Sin acuerdos, Argentina seguirá dos años más sin presupuesto y con vetos”.

El Gobernador también se refirió a la situación económica actual y enumeró señales de alerta en distintos sectores productivos. “Las textiles adelantan vacaciones, reducen horas de trabajo; Scania para cada 20 días. Entonces algo no está andando bien en el país”, sostuvo.

Frente a ese panorama, insistió en la urgencia de “actualizar normas y leyes” para evitar cierres de empresas y proteger el empleo. “Si no, vamos a bajar muchas persianas en la Argentina y vamos a dejar mucha gente sin trabajo”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán