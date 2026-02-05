Jueves en Tucumán: calor sofocante de 34° y regreso de las tormentas para el cierre del día El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de contrastes. Tras una mañana húmeda y calurosa, la inestabilidad volverá a ganar terreno por la tarde con posibles chaparrones y una noche inestable.

Este jueves 5 de febrero, San Miguel de Tucumán vive una jornada típica de verano, combinando altas temperaturas con humedad y amenazas de lluvia. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la estabilidad de las primeras horas dará paso a un desmejoramiento progresivo hacia la tarde-noche.

La mañana comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 24 grados. El ambiente se siente pesado debido a una humedad del 82 por ciento, agravada por la casi nula circulación de aire: los vientos del sudoeste soplan muy leves, entre 0 y 2 kilómetros por hora. Por el momento, la visibilidad es buena y no se registran precipitaciones.

Cambio de tiempo: tarde picante y agua

El panorama cambiará después del mediodía. El pronóstico anticipa que el termómetro trepará hasta los 34 grados, configurando una tarde agobiante. En esta franja horaria, el viento rotará al sector norte (13 a 22 km/h) y comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas.

Para la noche, el alivio térmico será escaso, ya que se espera una temperatura de 29 grados. Sin embargo, la inestabilidad se acentuará: la probabilidad de precipitaciones aumentará al rango de entre el 40 y el 70 por ciento, manteniéndose el viento del sector norte. Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas más intensas al finalizar la jornada.