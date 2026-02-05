Quedó detenido por balear a un ciclista en un intento de robo Se aguardan nuevas medidas judiciales para dar con el segundo partícipe en el ilícito.

A partir del análisis de registros fílmicos y distintas tareas de campo, personal del Área Investigativa de la Comisaría Famaillá logró identificar a uno de los asaltantes que, a bordo de una moto, el pasado 1 de febrero interceptaron a un hombre que circulaba en bicicleta por avenida Mitre, lo amenazaron con un arma para exigirle la entrega de su teléfono celular y, ante su negativa, le efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó en su muslo derecho.

Con la denuncia de la víctima, los efectivos solicitaron las medidas judiciales pertinentes, que se llevaron a cabo este miércoles con apoyo del Grupo Irruptivo de Infantería Famaillá, en un domicilio del barrio Oeste Sur, donde detuvieron a un joven de 22 años señalado como el autor material del ataque.

Además, durante el procedimiento, los uniformados secuestraron prendas de vestir, un arma de fabricación casera, municiones, una réplica de pistola, un rifle de aire comprimido y otros elementos vinculados a la causa.

Seguidamente, las actuaciones fueron elevadas a la autoridad judicial, que dispuso el alojamiento del detenido en la dependencia policial y el avance de la investigación.

Fuente Comunicación Tucumán