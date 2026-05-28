Jueves en Tucumán: jornada fresca con ascenso térmico hacia la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana con baja visibilidad y cielo parcialmente nublado hacia el resto del día, con una máxima que llegará a los 21 grados.

La ciudad de San Miguel de Tucumán comienza este jueves 28 de mayo con condiciones climáticas caracterizadas por un ambiente fresco y una visibilidad reducida durante las primeras horas. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el registro térmico matutino marca unos 10 grados, mientras que los vientos soplan desde el sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. La humedad, que alcanza el 90%, condiciona la visibilidad, reportada como regular al inicio de la jornada.

Tarde y noche: evolución térmica

Con el paso de las horas, el panorama meteorológico presentará una mejora paulatina. Para después del mediodía, el cielo se tornará parcialmente nublado, permitiendo que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima de 21 grados. En esta franja del día, los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, se espera un leve descenso de la temperatura, ubicándose en torno a los 17 grados. La intensidad de los vientos del sector sur aumentará ligeramente, situándose entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Al igual que en las jornadas anteriores, el parte oficial no contempla probabilidades de precipitaciones para este jueves, manteniendo condiciones de estabilidad atmosférica en la capital provincial.