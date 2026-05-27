Jaldo reunió al peronismo tucumano y pidió “poner a Tucumán primero” El gobernador Osvaldo Jaldo reunió a intendentes, legisladores y dirigentes del Frente Tucumán Primero para fortalecer la unidad del justicialismo, coordinar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso de defender los intereses de la provincia frente al Gobierno nacional.

En El Cadillal, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este miércoles una reunión junto a intendentes, senadores, diputados, concejales y dirigentes de la provincia, en el marco de una reunión destinada a debatir el presente y el futuro del peronismo.

El encuentro contó además con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo y de la intendenta capitalina Rossana Chahla, entre otros referentes del espacio, quienes analizaron el escenario político actual y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del justicialismo tucumano.

Durante la reunión, se remarcó la importancia de consolidar un proyecto político amplio y competitivo de cara al 2027, alineando a todos los sectores del peronismo y promoviendo una estrategia conjunta para sostener el protagonismo político del espacio en la provincia.

En ese marco, Jaldo explicó que el espacio político viene desarrollando una agenda de trabajo territorial junto a funcionarios y dirigentes de toda la provincia. “Venimos de la semana pasada trabajando con los 93 comisionados comunales, planificando nuestra acción de gobierno en cada uno de los lugares. Hemos asignado recursos, tenemos planificación, hemos evaluado lo que venimos haciendo, pero también lo que falta por hacer”, sostuvo.

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Asimismo, remarcó que la reunión permitió avanzar en una articulación conjunta con los gobiernos locales y dirigentes del interior tucumano. “Hoy con los intendentes del interior, con todos los concejos deliberantes que acompañan a los intendentes, también senadores nacionales y diputados nacionales, estamos viendo cómo seguimos trabajando en cada una de las jurisdicciones”, expresó.

El mandatario provincial también diferenció el rol del espacio oficialista respecto de otros sectores políticos y aseguró: “Hoy nuestro espacio político tiene una responsabilidad que no la tienen otros espacios de la oposición, o bien no la quieren asumir. Hay partidos de la oposición que son Gobierno nacional, pero a Tucumán no solo que no lo atienden, sino que hasta lo borran del mapa”.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo central es continuar defendiendo los intereses de la provincia ante el Gobierno nacional. “Hasta el último hilo de nuestra voz vamos a seguir pidiendo lo mejor para Tucumán. Vamos a seguir pidiendo que a Tucumán se lo respete y que le den lo que por ley le corresponde”, afirmó.

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Además, destacó la participación de Chahla en la jornada política y valoró su gestión al frente de la Capital. “Hoy también nos acompañó la compañera Rossana Chahla, esa intendenta que tiene la gran responsabilidad de gobernar casi el 40% de la extensión territorial de la provincia y casi el 38% de los tucumanos, llevando adelante una gestión con mucha fuerza y mucha hidalguía”, señaló.

Finalmente, Jaldo aseguró que el Partido Justicialista tucumano comenzó una nueva etapa de reorganización política y territorial de cara a los próximos desafíos electorales. “Hoy nuestro movimiento, el Partido Justicialista distrito Tucumán, se está poniendo en movimiento para lo que se viene, que no es otra cosa que defender los derechos y la calidad de vida de los tucumanos. Y siempre con el lema: Tucumán Primero en todo”, concluyó.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó la importancia de la reunión ampliada encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo junto a intendentes, concejales y funcionarios de toda la provincia, incluida por primera vez la Capital. En ese marco, remarcó el esfuerzo conjunto que realizan los municipios y el Gobierno provincial para sostener obras públicas y políticas de contención social en un contexto nacional adverso.

Acevedo sostuvo que, pese a la falta de financiamiento nacional para infraestructura, los municipios continúan ejecutando obras con acompañamiento de la Provincia. “Osvaldo Jaldo gobierna para todos los tucumanos vivan donde vivan”, afirmó, al tiempo que valoró el trabajo coordinado entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo y los gobiernos locales para “seguir adelante en momentos difíciles”.

Asimismo, subrayó que el espacio político oficialista “defiende la educación pública, la salud pública y la seguridad”, y llamó a fortalecer la unidad y el diálogo para planificar “un Tucumán con un futuro mejor”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la convocatoria realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo junto al vicegobernador Miguel Acevedo, que reunió a intendentes y concejales peronistas de toda la provincia, incluida la Capital, representada por la intendenta Rossana Chahla y el bloque de ediles justicialistas.

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Monteros explicó que durante el encuentro se analizó el impacto de la situación económica y social que atraviesa el país y cómo repercute en Tucumán. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno provincial y los dirigentes territoriales “no solo se preocupan, sino que se ocupan” de las demandas de la ciudadanía.

El funcionario remarcó que existe una fuerte preocupación por las dificultades económicas que enfrentan muchas familias y señaló que el objetivo es coordinar acciones concretas en cada municipio y comuna para dar respuestas sociales. “Tenemos que ver cómo atendemos estas situaciones en cada territorio, con los intendentes y concejales trabajando en contacto directo con la gente”, afirmó.

Asimismo, indicó que este tipo de reuniones continuarán ampliándose con legisladores y referentes territoriales de toda la provincia, en línea con las instrucciones del gobernador y del vicegobernador. “Lo que más le preocupa a Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo es la situación de la gente. Por eso trabajamos buscando el bien común, la solidaridad y soluciones concretas para los tucumanos”, concluyó.

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán, calificó al encuentro como “una reunión familiar” y expresó sentirse “totalmente representada” por el espacio político que conduce el gobernador. La jefa municipal resaltó el compromiso de los dirigentes con “escuchar al vecino y solucionar los problemas de la gente”.

Chahla reivindicó además la defensa de la educación, las universidades y la salud pública, y destacó la experiencia política del gobernador y de los dirigentes que conocen “el interior profundo” de Tucumán. “Por primera vez después de tantos años, capital e interior nos sentimos integrados”, señaló.

Finalmente, la intendenta remarcó la necesidad de profundizar las políticas públicas y fortalecer el trabajo conjunto entre municipios y Provincia. “Tenemos un gran compromiso social y humano con la gente. El trabajo en equipo y la cooperación son fundamentales para seguir transformando Tucumán”, concluyó.

Participaron los intendentes de Graneros, Raquel Graneros; de Las Talitas, Marta Najar; de Lules, Marta Albarracín; de Simoca, Elvio Salazar; de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros; de Monteros, Francisco Serra (h); de Trancas, Antonio Moreno; de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; de Alberdi, Bruno Romano; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; de Famaillá, Enrique Orellana; de Aguilares, Gimena Mansilla; de La Cocha, Gabriela Rodríguez; de Burruyacú, Jorge Leal; la senadora Sandra Mendoza; los diputados Javier Noguera, Elia Fernández de Mansilla; Gladys Medina; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros de Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Educación, Susana Montaldo; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Desarrollo Social, Federico Masso; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital Fernando Juri; el comisionado comunal de El Cadillal, Dante Delgado; concejales y miembros de gabinetes municipales.