El otoño sigue afianzándose en San Miguel de Tucumán y sus alrededores con días marcados por la humedad y la falta de sol. Para este jueves 26 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris y pasada por agua, ideal para no olvidarse el paraguas y salir de casa con algo de abrigo liviano.
El dato más importante para quienes deben salir temprano a trabajar o llevar a los chicos a la escuela es el estado de las calles y rutas, ya que las condiciones de visibilidad no son las óptimas.
El pronóstico detallado para hoy:
- Mañana con bancos de niebla: El jueves arrancó cubierto por neblina y una temperatura agradable de 22 grados. La humedad se ubica en un 82 por ciento, lo que genera una visibilidad catalogada como “regular”. Por el momento, la probabilidad de lluvias es baja (10%) y los vientos soplan leves desde el noreste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde de chaparrones: Pasado el mediodía, el paraguas será indispensable. El parte oficial prevé la llegada de chaparrones intermitentes sobre la ciudad. La temperatura máxima tendrá un repunte muy leve, llegando apenas a los 24 grados. Los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo una intensidad baja de 7 a 12 km/h.
- Noche fresca y estable: Hacia el final de la jornada, las precipitaciones comenzarán a disiparse (probabilidad del 10%) y el termómetro marcará un descenso hasta los 19 grados. Los vientos volverán a soplar desde el noreste, dejando un ambiente fresco y calmo para cerrar el día.