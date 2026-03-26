Jueves gris en Tucumán: alerta de chaparrones para la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada inestable en la provincia. La máxima apenas alcanzará los 24 grados y se recomienda máxima precaución al volante por la reducción de visibilidad.

El otoño sigue afianzándose en San Miguel de Tucumán y sus alrededores con días marcados por la humedad y la falta de sol. Para este jueves 26 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris y pasada por agua, ideal para no olvidarse el paraguas y salir de casa con algo de abrigo liviano.

El dato más importante para quienes deben salir temprano a trabajar o llevar a los chicos a la escuela es el estado de las calles y rutas, ya que las condiciones de visibilidad no son las óptimas.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana con bancos de niebla: El jueves arrancó cubierto por neblina y una temperatura agradable de 22 grados . La humedad se ubica en un 82 por ciento , lo que genera una visibilidad catalogada como “regular”. Por el momento, la probabilidad de lluvias es baja (10%) y los vientos soplan leves desde el noreste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El jueves arrancó cubierto por y una temperatura agradable de . La humedad se ubica en un , lo que genera una visibilidad catalogada como “regular”. Por el momento, la probabilidad de lluvias es baja (10%) y los vientos soplan leves desde el noreste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde de chaparrones: Pasado el mediodía, el paraguas será indispensable. El parte oficial prevé la llegada de chaparrones intermitentes sobre la ciudad. La temperatura máxima tendrá un repunte muy leve, llegando apenas a los 24 grados . Los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo una intensidad baja de 7 a 12 km/h.

Pasado el mediodía, el paraguas será indispensable. El parte oficial prevé la llegada de intermitentes sobre la ciudad. La temperatura máxima tendrá un repunte muy leve, llegando apenas a los . Los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo una intensidad baja de 7 a 12 km/h. Noche fresca y estable: Hacia el final de la jornada, las precipitaciones comenzarán a disiparse (probabilidad del 10%) y el termómetro marcará un descenso hasta los 19 grados. Los vientos volverán a soplar desde el noreste, dejando un ambiente fresco y calmo para cerrar el día.