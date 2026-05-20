Tarjeta Naranja deberá pagar una multa por incumplir un acuerdo con una consumidora tucumana El caso se originó a partir de la denuncia presentada por una usuaria, quien manifestó no haber recibido información clara ni precisa sobre una deuda que la empresa pretendía cobrarle.

La Dirección de Comercio Interior de Tucumán resolvió imponer una multa superior a los 6 millones de pesos contra la firma Tarjeta Naranja S.A.U., tras comprobar el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio celebrado con una consumidora tucumana en el marco de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por la ciudadana Viviana Ester Isaac, quien manifestó no haber recibido información clara ni precisa sobre una deuda que la empresa pretendía cobrarle, además de denunciar trabas para dar de baja la tarjeta pese a haber cancelado las cuotas y costos de renovación.

Durante la audiencia de conciliación realizadas, la empresa se comprometió formalmente a cancelar la deuda en un plazo determinado y actualizar la situación crediticia de la usuaria ante el Banco Central que estaba afectada la firma a consecuencia. Sin embargo, según consta en el expediente, el acuerdo nunca fue cumplido.

Tras el análisis jurídico correspondiente, la Dirección de Comercio Interior determinó que la firma incurrió en una infracción al artículo 46 de la Ley 24.240, que establece que el incumplimiento de acuerdos conciliatorios constituye una violación directa a los derechos de consumidores y usuarios.

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La resolución establece una multa equivalente a cuatro canastas básicas para el hogar 3, alcanzando un monto total de $6.034.961, además de ordenar la publicación de la sanción en un diario de mayor circulación de la provincia.

El director de Comercio Interior, Manuel Canto, expresó: “La Dirección es inexorable cuando los acuerdos homologados por este organismo no se cumplen. Nuestro deber es garantizar que las empresas respeten los derechos de los consumidores y usuarios, y que cumplan con lo que acordaron”.

Asimismo, sostuvo que estas acciones se llevan adelante “cumpliendo las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo; del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y del subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard, que todos los días les piden que cuidemos a los usuarios, bajo una premisa clara: primero los tucumanos”.