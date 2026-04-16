Jueves inestable en Tucumán: alta humedad y pronóstico de lluvias aisladas por la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con el cielo mayormente cubierto en la capital provincial. La temperatura máxima llegará a los 25 grados y se espera que las precipitaciones se hagan presentes después del mediodía.

El otoño tucumano mantiene su racha de inestabilidad y cielos grises. Para este jueves 16 de abril, el pronóstico anticipa un día marcado por la abundante nubosidad y un ambiente húmedo que requerirá tener el paraguas a mano, especialmente para quienes deban circular por la calle durante la tarde.

Así estará el tiempo a lo largo del día

De acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana en San Miguel de Tucumán y sus alrededores comenzó con el cielo mayormente nublado y una marca térmica que ronda los 22 grados. A pesar de que la humedad se ubica en un elevado 86 por ciento, la visibilidad se reporta en buenas condiciones. Durante esta primera franja del día, los vientos soplan desde el norte a una velocidad leve de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con apenas un 10 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el panorama cambiará con el correr de las horas. Pasado el mediodía, el SMN prevé la llegada de lluvias aisladas. En ese momento se registrará la temperatura máxima de la jornada, que alcanzará los 25 grados, acompañada por vientos del sector noreste que incrementarán su intensidad, oscilando entre los 13 y 22 km/h.

Finalmente, hacia la noche, la inestabilidad tenderá a disiparse levemente. El termómetro descenderá hasta los 21 grados, el viento rotará hacia el sudeste (bajando su velocidad a 7-12 km/h) y las probabilidades de lluvia volverán a ubicarse en el orden del 10 por ciento para cerrar la jornada.