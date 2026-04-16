Detuvieron a una pareja y desarticularon un “kiosco” de drogas En el marco de medidas de allanamientos que concretaron este miércoles en la Capital y en la ciudad de Banda del Río Salí por un robo con arma blanca, los efectivos de la División de Robos y Hurtos secuestraron la motocicleta y prendas de vestir que usaron los autores en el momento del hecho.

Además, detuvieron a una pareja por narcomenudeo luego de desbaratar un kiosco de venta de marihuana en uno de los domicilios allanados. En detalle, incautaron 589 gramos de marihuana fraccionada para su venta, los celulares de los detenidos, más de 170 mil pesos y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El robo ocurrió el 8 de abril pasado cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta amenazaron con un arma blanca a una mujer para quitarle su bicicleta y pertenencias. La víctima denunció que sufrió varios golpes por lo que tuvo que ser asistida en un hospital.

Tras una intensa pesquisa, los investigadores solicitaron medidas judiciales que este miércoles fueron autorizadas por el juez Federico Rafael Moeykens. En uno de los domicilios allanados hallaron los estupefacientes y detuvieron a un joven de 25 años y una mujer, de 23 años, que quedaron a disposición de las autoridades del Juzgado Federal N°1 de Tucumán por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Las medidas judiciales fueron supervisadas por el director General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, Comisario General Miguel Angel Carabajal, y el subdirector, Comisario Mayor Angel Alvarez.

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Fuente Comunicación Tucumán