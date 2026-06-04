Jueves inestable en Tucumán: anuncian lluvias aisladas y mucha humedad El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua, con precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día y una temperatura máxima que apenas rozará los 19 grados.

Los paraguas y pilotos serán imprescindibles durante este jueves 4 de junio en San Miguel de Tucumán. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad y el alto porcentaje de humedad.

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubica en torno a los 14 grados, con un cielo cubierto que trae consigo lluvias aisladas. Uno de los factores a tener en cuenta para quienes transiten por la vía pública es que la visibilidad se encuentra reducida a “regular”, producto de una humedad agobiante que alcanza el 99%. Además, se registran vientos leves del sector noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte oficial del SMN prevé que las condiciones climáticas no presentarán grandes mejoras con el avance de las horas:

A la tarde: El cielo se mantendrá gris y continuarán las lloviznas. A pesar de las precipitaciones, se espera un leve ascenso térmico que ubicará la temperatura máxima en los 19 grados. Los vientos rotarán hacia el norte, aumentando ligeramente su intensidad con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

El cielo se mantendrá gris y continuarán las lloviznas. A pesar de las precipitaciones, se espera un leve ascenso térmico que ubicará la temperatura máxima en los 19 grados. Los vientos rotarán hacia el norte, aumentando ligeramente su intensidad con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. A la noche: Para el cierre de la jornada, el termómetro descenderá hasta los 16 grados. Los vientos ingresarán desde el sudoeste, volviendo a ser leves (entre 7 y 12 km/h). La probabilidad de lluvia continuará latente para esta franja horaria, manteniéndose en el orden del 10% al 40%.