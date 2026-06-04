Aumentarán hasta 15% el precio de los productos de panaderías en Tucumán El Centro Industriales Panaderos de Tucumán informó un ajuste del 10% en el pan y del 15% en especialidades debido a fuertes subas en costos de producción, como el 110% en grasas y margarinas en los últimos 60 días.

Como consecuencia de los permanentes aumentos en los costos de producción, el Centro Industriales Panaderos de Tucumán anunció un incremento del 10% en el precio del pan y del 15% en especialidades, que entrará en vigencia a partir del lunes 8 de junio próximo. El último ajuste se había realizado en febrero de este año.

A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la entidad informó a sus asociados y al público en general que “como consecuencia de los permanentes aumentos registrados en los costos de producción del sector panadero, se ha resuelto actualizar los precios sugeridos de los productos panificados”.

El Centro detalló los principales factores que impulsaron la decisión: “En los últimos 60 días las grasa y margarinas vienen acumulando aproximadamente un 110% de aumento, también se produjeron incrementos en distintos productos esenciales, como ser harina 10%, combustibles 5%, energía eléctrica 18%, gas 12%, materias primas e insumos en general, además del reciente acuerdo paritario celebrado en el mes de abril, factores que impactan directamente en la estructura de costos de las panaderías”.

El comunicado enfatizó que el ajuste busca preservar la continuidad del sector: “Ante esta situación y con el objetivo de sostener la actividad y las fuentes de trabajo del sector, se resolvió sugerir un incremento del 10% en el precio del pan y del 15% en especialidades (hamburguesas, pre pizzas, viena, lactal, galletas, tortas, tartas, masas, cafetería)”.

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Además, la entidad estableció un rango de precio sugerido para el kilo de pan entre $ 3.500 y $ 4.000. Con este aumento, las panaderías tucumanas buscan compensar la fuerte presión de costos registrada en los últimos meses y evitar mayores dificultades para mantener abiertas las fuentes laborales en el sector.

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