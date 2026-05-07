Jueves inestable y ventoso en Tucumán: se esperan tormentas aisladas y descenso de la temperatura El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por fuertes ráfagas del sector sur, alta humedad y probabilidades de precipitaciones. La máxima alcanzará apenas los 21 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este jueves 7 de mayo se presentará como una jornada marcadamente inestable. Durante la mañana, el cielo estará ventoso, con una temperatura inicial que rondará los 18 grados y una incipiente probabilidad de lluvia del 10%.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones matutinas estarán acompañadas por vientos del sector sur que soplarán con una intensidad considerable, alcanzando velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora. Además, se registrará un elevado porcentaje de humedad del 93%, lo que provocará que la visibilidad se reduzca a un nivel regular, demandando precaución a la hora de circular.

Hacia la tarde, las previsiones del organismo meteorológico advierten una desmejora en el clima: se esperan tormentas aisladas sobre la capital tucumana. Durante esta franja horaria, la temperatura alcanzará su punto máximo, pronosticado en tan solo 21 grados, mientras que las ráfagas de viento sur mantendrán su fuerza sostenida de entre 32 y 41 km/h.

Finalmente, para la noche se prevé un marcado descenso térmico que ubicará al termómetro en torno a los 13 grados, anticipando un cierre de jornada fresco. Los vientos, aún provenientes del sector sur, disminuirán levemente su intensidad a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. El SMN indica que la probabilidad de lluvias se mantendrá latente, estimándose en un rango de entre el 10% y el 40% para las últimas horas del día.