Para que puedas organizar tu jornada, te acercamos el detalle completo de los servicios, pagos y operativos programados para este jueves 7 de mayo en San Miguel de Tucumán y el interior de la provincia.
Pago a estatales: parte complementaria
El Gobierno de la Provincia continúa con el cronograma de pagos correspondiente a la parte complementaria de los haberes de abril de 2026. Durante la jornada de este jueves, el dinero estará acreditado para los trabajadores de las siguientes reparticiones:
- Seguridad: Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales.
- Educación: Establecimientos Provinciales.
- Administración Central.
- Defensoría del Pueblo.
- IPLA: Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
- Vialidad: Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.).
Agenda Sanitaria: Hospital Móvil
El operativo de salud itinerante se encuentra brindando atención en la Comuna Garmendia. El tráiler estará ubicado en la Plaza del Centro (calle Alfredo Boullot) hasta este viernes 8 de mayo, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
Los vecinos pueden acercarse para acceder de forma gratuita a las siguientes prestaciones:
- Clínica médica.
- Ecografía mamaria y mamografía.
- Papanicolaou (PAP).
- Estudios para la detección precoz de cáncer de mamas y de cuello uterino.
Plan Integral Antimosquito: prevención del dengue
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa desplegando sus operativos ambientales para prevenir la proliferación del dengue y la fiebre chikungunya.
Este jueves 7 de mayo, las cuadrillas trabajarán por segundo día consecutivo en el Barrio Diza. A partir de las 9:00 de la mañana, se llevarán a cabo tareas de control focal preventivo en las siguientes arterias:
- Calle Moreno
- Calle Las Heras
- Calle Congreso
- Calle Eudoro Aráoz
- Calle Granaderos de San Martín
- Calle Benigno Vallejo
- Pasaje Einstein
Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán
Debido a diversas obras de mantenimiento y mejoras en la vía pública, la Municipalidad capitalina informó que habrá interrupciones en el tránsito vehicular. Se recomienda a los conductores salir con tiempo y buscar rutas alternativas.
Zona Norte y Oeste (Primer bloque de cortes):
- Av. Francisco de Aguirre: interrumpida entre Av. Ejército del Norte y Juan José Paso; a la altura de calle San Miguel; y a la altura de calle Rivadavia.
- Av. América y Venezuela.
- Av. América e Italia.
- Colombia al 3600.
- Manuel Estrada y Juan José Paso.
- Wilde al 400 y 500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).
Zona Centro y Sur (Segundo bloque de cortes):
- Eje Avenida Mitre: cortes sobre calle Santa Fe (entre Av. Mitre y 12 de Octubre); sobre Av. Mitre (entre Plazoleta Mitre y Santa Fe); sobre Av. Mitre (entre Marcos Paz y Corrientes); y en la intersección de San Juan y Av. Mitre.
- José Ingenieros (entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco).
- Pío XII (entre Pedro Miguel Aráoz y Pje. Roberto Koch).
- Av. Roca y Ayacucho (entre Güemes y Av. Colón).