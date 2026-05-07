Pago a estatales, salud, dengue y tránsito: toda la agenda de servicios para este jueves en Tucumán Un repaso detallado por el cronograma salarial provincial, la ubicación del hospital móvil, los operativos ambientales en los barrios y el mapa de calles cortadas en la capital para este 7 de mayo.

Para que puedas organizar tu jornada, te acercamos el detalle completo de los servicios, pagos y operativos programados para este jueves 7 de mayo en San Miguel de Tucumán y el interior de la provincia.

Pago a estatales: parte complementaria

El Gobierno de la Provincia continúa con el cronograma de pagos correspondiente a la parte complementaria de los haberes de abril de 2026. Durante la jornada de este jueves, el dinero estará acreditado para los trabajadores de las siguientes reparticiones:

Seguridad: Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales.

Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales. Educación: Establecimientos Provinciales.

Establecimientos Provinciales. Administración Central.

Defensoría del Pueblo.

IPLA: Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. Vialidad: Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.).

Agenda Sanitaria: Hospital Móvil

El operativo de salud itinerante se encuentra brindando atención en la Comuna Garmendia. El tráiler estará ubicado en la Plaza del Centro (calle Alfredo Boullot) hasta este viernes 8 de mayo, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Los vecinos pueden acercarse para acceder de forma gratuita a las siguientes prestaciones:

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Clínica médica.

Ecografía mamaria y mamografía.

Papanicolaou (PAP).

Estudios para la detección precoz de cáncer de mamas y de cuello uterino.

Plan Integral Antimosquito: prevención del dengue

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa desplegando sus operativos ambientales para prevenir la proliferación del dengue y la fiebre chikungunya.

Este jueves 7 de mayo, las cuadrillas trabajarán por segundo día consecutivo en el Barrio Diza. A partir de las 9:00 de la mañana, se llevarán a cabo tareas de control focal preventivo en las siguientes arterias:

Calle Moreno

Calle Las Heras

Calle Congreso

Calle Eudoro Aráoz

Calle Granaderos de San Martín

Calle Benigno Vallejo

Pasaje Einstein

Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán

Debido a diversas obras de mantenimiento y mejoras en la vía pública, la Municipalidad capitalina informó que habrá interrupciones en el tránsito vehicular. Se recomienda a los conductores salir con tiempo y buscar rutas alternativas.

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Zona Norte y Oeste (Primer bloque de cortes):

Av. Francisco de Aguirre: interrumpida entre Av. Ejército del Norte y Juan José Paso; a la altura de calle San Miguel; y a la altura de calle Rivadavia.

interrumpida entre Av. Ejército del Norte y Juan José Paso; a la altura de calle San Miguel; y a la altura de calle Rivadavia. Av. América y Venezuela.

Av. América e Italia.

Colombia al 3600.

Manuel Estrada y Juan José Paso.

Wilde al 400 y 500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).

Zona Centro y Sur (Segundo bloque de cortes):