Jueves pasado por agua en Tucumán: alerta por lluvias y muy baja visibilidad El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Con una humedad que trepa al 99%, se esperan precipitaciones intensas durante la mañana y un leve ascenso térmico hacia la tarde, con una máxima que no superará los 15 grados.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita un jueves 11 de junio signado por las malas condiciones climáticas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán extremar las precauciones al salir de casa o transitar por las calles debido a la intensidad de las precipitaciones y a la notable reducción de la visibilidad.

Durante la mañana, el escenario se presenta sumamente adverso. El cielo se mantendrá cubierto, desatando lluvias fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. El termómetro rondará los 12 grados, acompañado de una extrema humedad del 99 por ciento. Todo este combo meteorológico generará que la visibilidad sea calificada como “muy mala”, mientras que los vientos soplarán desde el sudeste a una velocidad regular de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional prevé que la inestabilidad se mantenga durante el resto de la jornada, aunque con algunas variaciones en la intensidad de los fenómenos y la dirección del viento:

A la tarde: Pasado el mediodía, las precipitaciones más intensas darán lugar a un escenario de lluvias aisladas. Se registrará un leve repunte térmico, alcanzando la temperatura máxima pronosticada de 15 grados. Los vientos rotarán hacia el sector norte, manteniendo velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Pasado el mediodía, las precipitaciones más intensas darán lugar a un escenario de lluvias aisladas. Se registrará un leve repunte térmico, alcanzando la temperatura máxima pronosticada de 15 grados. Los vientos rotarán hacia el sector norte, manteniendo velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. A la noche: Para el cierre de este jueves, el termómetro descenderá hasta los 13 grados. Los vientos volverán a rotar, esta vez soplando desde el noreste de manera más leve, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias continuará latente para esta franja del día, por lo que la inestabilidad y el uso del paraguas acompañarán hasta el final de la jornada.