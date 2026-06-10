Jaldo anunció elecciones en mayo y confirmó la fórmula con Acevedo En un encuentro con dirigentes y funcionarios, el gobernador sostuvo que Tucumán votará en mayo de 2027 y que Miguel Acevedo seguirá integrando la fórmula oficialista.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión de trabajo en el salón de El Cadillal del Gremio de Atsa con legisladores provinciales, dirigentes, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y del municipio de San Miguel de Tucumán.

Junto al mandatario, en la mesa principal, estaban presentes el vicegobernador, Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla y el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los ministros: Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación), Federico Nazur (Secretario General de la Gobernación), ; el legislador, Roque Tobías Álvarez y el secretario general de Atsa, René Ramirez.

Entre los legisladores, estaban presentes, Roque Tobías Álvarez, Tano Alfaro, Roque Argañaráz, Sara Assán, Nancy Bulacio, Tulio Caponio, María Alejandra Cejas, Tomás Cobos, Edith Comolli, Alejandro Figueroa, Sandra Figueroa, Carlos Fúnez, Carlos Gallía, Carlos Gómez, Rossi Gómez, Marcelo Herrera, Walter Herrera, Sara Lazarte, Jorge Leal, Mario Leito, Patricia Lizárraga, Sergio Mansilla, Maia Martínez, Carlos Najar, Roberto Moreno, Adriana Najar, Rodolfo Ocaranza, Alberto Olea, Christian Rodríguez, Leopoldo Rodríguez, Héctor Salomón, Francisco Serra, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aginasse, Francisco Serra, Aldo Salomón.

Entre los funcionarios del Poder Ejecutivo se encontraban: Armando “Cacho” Cortalezzi, Carlos “Alito” Assán, Marcelo Caponio, Eloy del Pino, Hugo Cabral, Guillermo Norry, Carlos “Cacho” Cano, José Azcárate, Regino Racedo, Dante Loza y los dirigentes, Alejandro Martínez y René Ramírez.

MIRA TAMBIÉN Jueves pasado por agua en Tucumán: alerta por lluvias y muy baja visibilidad

Por el municipio de San Miguel de Tucumán, se encontraban presentes: Camila Giuliano, Eliana Orellana, Luciano Chincarini, Belén Colombano, Sofía Prado, Julieta Migliavacca, Alejandro Sami, Marcelo Albaca y Omar Abraham.

El mandatario explicó el objetivo del encuentro. “Venimos dándole continuidad a la programación de trabajo que tenemos. Lo primero es lo institucional: hablamos con cada uno de los legisladores para seguir consolidando la muy buena relación que nos permite disponer de las leyes para seguir gobernando Tucumán”, afirmó.

Jaldo también puso el foco en el ciclo electoral que se aproxima. “El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza, complementando lo institucional con lo político electoral”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo habló sobre la denuncia contra la Intendenta de Graneros

El gobernador repasó los dos años y ocho meses de gestión. “Llegamos con soluciones concretas: obras de infraestructura, mejor salud, mejor educación. Estamos en contacto permanente con la gente”, sostuvo, y añadió: “Todos coincidimos en que hay que dedicar el cien por ciento del tiempo a solucionar los problemas que hoy tiene la gente”.

Sobre la organización partidaria, Jaldo fue directo. “Tenemos la responsabilidad de seguir organizándonos para las elecciones provinciales del año próximo y para las nacionales de 2027”, precisó.

El mandatario cerró con un agradecimiento al vicegobernador Acevedo. “Es él quien conduce la Legislatura. Le agradezco su presencia y la de todos los legisladores”, dijo.

MIRA TAMBIÉN La Justicia condenó a dos mujeres por atacar a otra con agua hirviendo

Consolidar la unidad

Tras la reunión, el vicegobernador Miguel Acevedo valoró la convocatoria impulsada por el mandatario provincial y destacó la importancia de consolidar la unidad del movimiento justicialista.

En ese sentido, expresó: “Cada uno de los legisladores tiene muchos dirigentes que hoy han concurrido a esta convocatoria que hizo el gobernador, trabajando por mantener un peronismo unido. No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos, sin pensar de la misma manera, pero sabiendo que tenemos que anteponer los intereses personales y particulares al interés general y al bien común”.

Además, remarcó la necesidad de fortalecer el espacio político frente al escenario nacional. “Nosotros necesitamos un peronismo unido para que esta provincia de Tucumán no ceda en su esfuerzo ante un partido que está destruyendo el Estado y que no queremos que destruya Tucumán. Nosotros vamos a seguir siempre, desde nuestra posición, defendiendo los intereses de cada tucumano y tucumana, vivan donde vivan. El gobernador Osvaldo Jaldo lo manifestó desde el primer día de gestión y así lo queremos hacer”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno Provincial brindará soluciones a las demandas de la ESEA

Luego, destacó las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial. “Queremos seguir defendiendo la educación pública, la salud pública, llegando a cada rincón de Tucumán para que podamos superarnos y para que podamos generar, de alguna manera, fuentes de trabajo. El consumo se está cayendo en todo el país, la situación está muy compleja y es responsabilidad nuestra ponernos todos juntos, unidos, para generar mejores condiciones de vida y fuentes de trabajo que permitan que Tucumán tenga desarrollo”.

Acevedo también hizo referencia al rol histórico del justicialismo en materia de inclusión social. “Sin desarrollo no hay crecimiento. El único espacio que permite la inclusión, que es abarcativo, que defiende la educación pública, la cultura y la educación pública, es el peronismo. Por eso hoy teníamos que juntarnos, vernos, mirarnos a la cara para decirnos: esto es lo que queremos, este es el camino. Vamos todos juntos por un Tucumán mejor y apoyando al gobernador, que todavía tiene más de un año de gestión por delante”.

Por último, manifestó su satisfacción por la respuesta de la dirigencia convocada. “Estoy feliz por la convocatoria, por la reunión y por la reciprocidad que hubo entre la dirigencia y nosotros”.