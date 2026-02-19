Jueves pasado por agua en Tucumán: alerta por tormentas, alta humedad y visibilidad reducida El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable a lo largo de todo este 19 de febrero. Se recomienda máxima precaución al transitar debido a la mala visibilidad matutina. La máxima llegará a los 29 grados.

San Miguel de Tucumán amanece este jueves 19 de febrero bajo condiciones meteorológicas adversas. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia atraviesa una jornada dominada por la inestabilidad, la humedad y las precipitaciones constantes.

Durante esta mañana, el cielo se presenta cubierto con tormentas y una temperatura que promedia los 26 grados. El dato más crítico para quienes deben salir a la calle es la mala visibilidad, producto de las lluvias y de una humedad del 88 por ciento. Los vientos soplan desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10 y el 40 por ciento.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

El panorama no muestra grandes mejoras para la segunda mitad del día. El pronóstico prevé que después del mediodía las tormentas continúen afectando a la capital tucumana y sus alrededores. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados, manteniendo un ambiente cálido y pesado, mientras que los vientos rotarán levemente hacia el sector sur (7 a 12 km/h).

Hacia la noche, la inestabilidad se acentuará. Si bien el termómetro descenderá a los 24 grados, la probabilidad de lluvia pegará un salto y se ubicará en el orden del 40 al 70 por ciento. Los vientos, por su parte, quedarán prácticamente calmos (0 a 2 km/h) desde el sudoeste.