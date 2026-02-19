Paro general de la CGT: qué servicios funcionan y cuáles están afectados este jueves en Tucumán Por la medida de fuerza nacional en rechazo a la reforma laboral, la provincia amanece con un cese de actividades en áreas clave. No hay colectivos, los bancos están cerrados y se resiente la atención en hospitales y escuelas.

Este jueves la provincia de Tucumán se ve fuertemente afectada por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La jornada de protesta, que tiene como eje principal el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuenta con la adhesión de múltiples gremios locales, lo que genera un impacto directo en la rutina de los tucumanos.

Para evitar inconvenientes al salir de casa, a continuación detallamos el cronograma de cómo funcionan los principales servicios públicos y privados durante el día de hoy:

Transporte y Movilidad

Colectivos: Adhesión total. No hay circulación de unidades de transporte público de pasajeros en toda la provincia durante este jueves.

Adhesión total. No hay circulación de unidades de transporte público de pasajeros en toda la provincia durante este jueves. Vuelos: Jornada con cancelaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales en todos los aeropuertos del país, afectando las operaciones en el Aeropuerto Benjamín Matienzo.

Salud y Administración

Hospitales y CAPS: Solo se mantienen guardias operativas, áreas de internación y cirugías de urgencia. Los turnos asignados para consultorios externos quedan suspendidos y deberán ser reprogramados.

Solo se mantienen guardias operativas, áreas de internación y cirugías de urgencia. Los turnos asignados para consultorios externos quedan suspendidos y deberán ser reprogramados. Administración Pública: Sin atención al público en oficinas y dependencias del Estado provincial y nacional.

Sin atención al público en oficinas y dependencias del Estado provincial y nacional. Servicios Municipales: La recolección de residuos sólidos urbanos se encuentra afectada. Las autoridades recomiendan no sacar la basura durante este jueves para evitar la acumulación en la vía pública.

Educación

Escuelas Públicas: El gremio docente ATEP adhiere a la medida de fuerza, sumando al rechazo de la reforma laboral un reclamo salarial propio, por lo que no hay clases.

El gremio docente ATEP adhiere a la medida de fuerza, sumando al rechazo de la reforma laboral un reclamo salarial propio, por lo que no hay clases. Universidad Nacional de Tucumán (UNT): El gremio de docentes universitarios (ADIUNT) se suma al paro. Varias facultades han reprogramado sus mesas de exámenes y actividades académicas.

El gremio de docentes universitarios (ADIUNT) se suma al paro. Varias facultades han reprogramado sus mesas de exámenes y actividades académicas. Universidades Privadas: Las instituciones de gestión privada funcionan con normalidad, sujetas a la presencialidad de sus alumnos y docentes.

Bancos y Comercio

Bancos: Sin atención presencial al público en las sucursales. El funcionamiento es normal para los canales digitales (homebanking, billeteras virtuales) y la red de cajeros automáticos.

Sin atención presencial al público en las sucursales. El funcionamiento es normal para los canales digitales (homebanking, billeteras virtuales) y la red de cajeros automáticos. Comercios y Gastronomía: La apertura de los locales queda sujeta a la decisión de cada empleador y a las posibilidades del personal para trasladarse ante la falta de transporte público.