Este jueves amaneció con paraguas en mano para los tucumanos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por lluvias aisladas y temperaturas bajas: la mínima será de 8° y la máxima no superará los 14°.
Los datos actuales muestran una humedad del 65 %, presión de 966.6 hPa, vientos suaves del sur a 4 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros.
El Observador Meteorológico Cristofer Brito explicó que estas condiciones se deben al ingreso de un frente frío: “Las lluvias se irán disipando durante la mañana del viernes. Luego tendremos un fin de semana con sol a pleno, aunque con mañanas frías”.
Y adelantó algo más: “La próxima semana podrían volver los días cálidos, así que vayan sacando las remeras del ropero”.