Personal policial aprehendió a un sujeto sospechado de provocar incendios en cañaverales La situación resultó en un momento aún más grave por la proximidad entre la finca y las rutas, lo que incrementó el peligro para los automovilistas.

Mientras Tucumán se encontraba bajo alerta extrema por incendios forestales, un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido cuando está sospechado de quemar intencionalmente pastizales en un cañaveral ubicada en la intersección de la ruta provincial 325 y la nueva traza de la ruta nacional 38.

El procedimiento lo realizaron efectivos de la División Simoca N° 5, quienes patrullaban preventivamente la zona en el marco de los operativos dispuestos por la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, bajo la coordinación del comisario principal Luis Godoy. Según detallaba el funcionario, “el individuo se encontraba en plena acción cuando el personal lo interceptó”.

La quema de cañaverales, además de ser una práctica peligrosa, se encontraba tipificada como delito en el artículo 186 del Código Penal, por los riesgos que representa para la salud pública y el medio ambiente. Por este motivo, los agentes procedían a la aprehensión del sujeto, al secuestro de un encendedor y de la motocicleta en la que se movilizaba.

Godoy explicó que, “siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de hechos, se dió inmediata intervención a la Dirección General de Bomberos y a Defensa Civil, mientras que el acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial de Monteros, aguardando las planillas de antecedentes”.

La situación resultaba aún más grave por la proximidad entre la finca y las rutas, lo que incrementaba el peligro para los automovilistas. “Nuestra labor es continuar erradicando estas malas prácticas para garantizar un ambiente sano y equilibrado, como lo establece nuestra Constitución”, concluyó el comisario Godoy.

