Jueves pasado por agua en Tucumán: persisten las tormentas y la humedad, con una máxima de 29°C El pronóstico para este 8 de enero anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Se esperan precipitaciones durante todo el día, con un incremento en la intensidad de las lluvias hacia la noche. La temperatura desciende levemente, pero la humedad se mantiene alta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para este jueves 8 de enero de 2026 en San Miguel de Tucumán, advirtiendo que la inestabilidad climática continuará siendo la protagonista en la provincia. Se espera un día gris, húmedo y con lluvias intermitentes.

La mañana comienza con un ambiente pesado y mojado. El cielo presenta tormentas aisladas y la temperatura ronda los 23 grados. La humedad es muy elevada, alcanzando el 83 por ciento, lo que, combinado con las lluvias, reduce la visibilidad a “regular”. Los vientos soplan leves desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, no se esperan grandes mejoras. El organismo prevé la continuidad de las tormentas, mientras que la temperatura máxima llegará a los 29 grados, un registro moderado para el verano tucumano debido a la cobertura nubosa y las precipitaciones. El viento rotará hacia el sector sur, manteniéndose con intensidad leve.

La situación podría intensificarse hacia el final de la jornada. Para la noche, el pronóstico indica un aumento significativo en la probabilidad de lluvias, que se ubica entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura descenderá a 24 grados y los vientos del sur continuarán soplando, cerrando un jueves que requerirá paraguas y precaución al transitar.