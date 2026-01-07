Acevedo queda al frente del Ejecutivo provincial durante la licencia de Jaldo El Vicegobernador quedará a cargo del Ejecutivo provincial, garantizando la continuidad de las políticas públicas y la gestión administrativa.

Con foco en la normalidad institucional y la planificación de gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con el vicegobernador Miguel Acevedo antes de iniciar su licencia durante el mes de enero.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y tuvo como objetivo coordinar el funcionamiento del Poder Ejecutivo durante los días en los que el Vicegobernador quedará a cargo del Ejecutivo provincial, garantizando la continuidad de las políticas públicas y la gestión administrativa.

Al referirse al alcance de la reunión, Acevedo explicó que el encuentro permitió organizar el trabajo del gabinete y asegurar el normal desenvolvimiento del Estado. “Hoy nos reunimos en una extensa reunión, ya que a partir de mañana voy a quedar a cargo del Poder Ejecutivo, entonces tenemos que coordinar las acciones, los ministros que quedan, continuar con normalidad y que los sueldos se terminen de pagar en tiempo y forma”, expresó.

“Este es un gobierno que tiene una planificación, una programación ya hecha y lo que tenemos que hacer es darle continuidad a lo que veníamos tratando”, señaló, y agregó que, de no mediar situaciones extraordinarias, la administración provincial continuará “con absoluta normalidad y tranquilidad”.

Durante la reunión también se abordó la agenda vinculada a la temporada turística y los operativos de seguridad previstos para el verano. Al respecto, Acevedo indicó que se analizó cómo garantizar la seguridad en las principales villas turísticas de la provincia.

En relación con ese punto, detalló que el Gobierno provincial ya puso en marcha operativos específicos en distintos destinos. “En las principales villas turísticas se está haciendo un operativo particular para cada una de las jurisdicciones, lo hemos visto en los dos lanzamientos que se hicieron de estos operativos en San Pedro de Colalao y en Tafí del Valle”, afirmó.

Por último, el Vicegobernador destacó el despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad para acompañar la actividad turística. “Se ha desplegado un operativo con el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad en cada una de nuestras villas turísticas, para que la gente disfrute de las vacaciones de manera tranquila y con seguridad”, subrayó, al poner en valor la continuidad de la gestión y el cuidado de tucumanos y visitantes.

Fuente: Comunicación Tucumán