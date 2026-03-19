Jueves pesado en Tucumán: humedad al límite y alerta por tormentas aisladas durante la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada agobiante para la provincia. Con una humedad que arranca en el 96%, el cielo se mantendrá nublado y se esperan precipitaciones pasado el mediodía. La máxima llegará a los 26 grados.

El clima inestable y la humedad asfixiante siguen siendo los grandes protagonistas de la semana en San Miguel de Tucumán. Para este jueves 19 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada típica de transición otoñal pero con tintes tropicales: pesada, gris y con la amenaza latente de nuevas lluvias.

Quienes tengan que salir de sus casas hoy deberán armarse de paciencia, vestir ropa ligera para tolerar el ambiente sofocante y, sobre todo, no olvidarse el paraguas si regresan por la tarde.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana gris y pesada: El jueves comenzó con el cielo mayormente nublado y una temperatura que desde temprano se ubicó en los 24 grados . El dato saliente es la humedad del 96 por ciento , lo que genera una sensación de ahogo a pesar de que el termómetro no marca cifras extremas. La probabilidad de lluvia matutina es baja (10%) y la visibilidad es buena. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El jueves comenzó con el cielo y una temperatura que desde temprano se ubicó en los . El dato saliente es la , lo que genera una sensación de ahogo a pesar de que el termómetro no marca cifras extremas. La probabilidad de lluvia matutina es baja (10%) y la visibilidad es buena. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde de tormentas: El panorama desmejorará después del mediodía. El parte oficial del SMN prevé la llegada de tormentas aisladas sobre la capital y sus alrededores. Durante esta franja horaria se registrará la temperatura máxima del día, que alcanzará los 26 grados . Los vientos del norte mantendrán su intensidad constante (13 a 22 km/h).

El panorama desmejorará después del mediodía. El parte oficial del SMN prevé la llegada de sobre la capital y sus alrededores. Durante esta franja horaria se registrará la temperatura máxima del día, que alcanzará los . Los vientos del norte mantendrán su intensidad constante (13 a 22 km/h). Noche inestable: Hacia el cierre de la jornada, el termómetro descenderá levemente hasta los 23 grados. Las condiciones seguirán siendo inestables, manteniendo una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos continuarán soplando desde el norte.