Detuvieron a dos delincuentes con inhibidores Intervino personal de la División Patrulla Motorizada Capital.

Un exitoso procedimiento policial tuvo lugar en la tarde de este miércoles en calle General Paz al 1500 cuando efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital detuvieron a dos malvivientes que, momentos antes, habían cometido un robo utilizando inhibidores de vehículos.

Al respecto, el subcomisario Matías Simón, segundo jefe de la División que intervino en este procedimiento, brindó mayores detalles de lo acontecido: “Esta tarde se produjo un robo en calle General Paz y Próspero Mena, a raíz de esta situación la víctima da aviso al Sistema de Emergencia 911. Al lugar se hicieron presente personal de la División Patrulla Motorizada Capital, entrevistaron a la víctima quien manifestó que le sustrajeron, del interior de su vehículo una mochila”.

Con esta denuncia más los datos fílmicos que aportaron los negocios de la zona, lograron visualizar a los causantes. “Luego de realizar averiguaciones a través de recursos fílmicos de la zona, los datos del vehículo en el que circulaban los malvivientes y las características físicas de los mismos y como vestían, el personal policial salió en busca de estas personas”, agregó Simón.

Con este trabajo y la rápida respuesta policial, cuando los motoristas llegaron a calle General Paz al 1500 aproximadamente, lograron ver y reconocer a los involucrados.

MIRA TAMBIÉN Jueves pesado en Tucumán: humedad al límite y alerta por tormentas aisladas durante la tarde

“Estaban en el interior de un automóvil, allí procedieron a la aprehensión de los mismos, el secuestro del rodado como así también de dos celulares y de un inhibidor que fueron puestos a disposición de la Justicia”, manifestó el segundo jefe de la Unidad Especial.

Finalmente, en cuanto a los aprehendidos, el funcionario policial aseguro que ambos cuentan con antecedentes por hechos similares.

Fuente Comunicación Tucumán