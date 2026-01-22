Jueves pesado: sube la temperatura y se esperan chaparrones por la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sofocante. La máxima tocará los 30 grados, pero el alivio no llegará: con un 97% de humedad, el ambiente se sentirá agobiante. Vuelven las lluvias después del mediodía.

Este jueves 22 de enero, San Miguel de Tucumán vivirá una jornada típica de verano, caracterizada por el calor y una humedad casi saturada. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura dará un salto respecto a los días previos, ubicándose entre los 23 y los 30 grados.

La mañana comienza con cielo mayormente nublado y una temperatura de 23 grados. El dato que marcará la sensación térmica es la humedad, que se encuentra en un elevadísimo 97 por ciento. A pesar de esto, la visibilidad es buena y la probabilidad de precipitaciones es baja (10%) durante las primeras horas. Los vientos soplan leves del sector sur, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El panorama cambiará después del mediodía. El organismo prevé la llegada de chaparrones, coincidiendo con el pico de calor de la jornada, que llevará el termómetro a los 30 grados. La combinación de lluvia y altas temperaturas mantendrá la pesadez en el ambiente.

Hacia la noche, la inestabilidad persistirá. La temperatura descenderá a 25 grados y la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento. El viento rotará hacia el sector oeste, manteniéndose leve.