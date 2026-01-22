Cumbre en Casa de Gobierno: Jaldo y Chahla coordinaron obras hídricas y avanzaron en un nuevo esquema de transporte La intendenta de San Miguel de Tucumán y el Gobernador delinearon la agenda 2026. Se anunció la presentación inminente de un rediseño del sistema de colectivos y se confirmaron avances en las licitaciones de los canales Sur y Norte. Preocupación compartida por la baja en la coparticipación.

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este jueves en su despacho de Casa de Gobierno a la intendenta de la capital, Rossana Chahla. El encuentro sirvió para trazar los ejes de gestión para el 2026, con foco en la infraestructura necesaria para mitigar los efectos de las lluvias y una reestructuración integral del servicio de transporte público.

Durante la reunión, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener una articulación estrecha entre Provincia y Municipio para sostener la obra pública y los servicios esenciales, en un contexto marcado por las dificultades macroeconómicas y la merma en los recursos nacionales.

Reingeniería del transporte

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la confirmación de un cambio estructural en el sistema de movilidad. La intendenta Chahla adelantó que en un plazo de 15 a 20 días presentarán un nuevo esquema para el transporte urbano e interurbano.

“Estamos haciendo una reingeniería de todo lo que es el transporte público, porque vamos hacia un camino de transparencia y eficiencia”, explicó la jefa municipal. Este plan, consensuado con el Gobierno provincial, surge de un diagnóstico detallado sobre costos, kilómetros recorridos y caudal de pasajeros.

Obras hídricas clave

En materia de infraestructura, se revisaron los avances de proyectos vitales para evitar inundaciones en la ciudad:

Canal Sur: Se confirmó que la licitación para las mejoras en el tramo del barrio 360 Viviendas ya se realizó y se encuentra en etapa de Comisión de Preadjudicación.

Canal Norte: El municipio está preparando los pliegos licitatorios para intervenir en la zona de los barrios Sitravi y Margarita.

“Son dos grandes proyectos en los que hemos estado trabajando con el Gobernador desde el año pasado”, destacó Chahla. Además, se repasaron las tareas de recuperación vial, bacheo y perfilado que se ejecutan en distintos barrios y avenidas, así como las obras en Plaza Urquiza, tras los daños ocasionados por las tormentas estivales.

Alerta por los recursos

Finalmente, la reunión tuvo un capítulo dedicado a la situación financiera. La intendenta expresó su preocupación por la caída de la coparticipación federal, advirtiendo que los municipios son la “primera línea” de reclamo vecinal y que la falta de fondos impacta directamente en la capacidad de respuesta. “Ese gasto, si ha disminuido el ingreso, tampoco puede aumentar”, sentenció Chahla, subrayando la complejidad del escenario económico actual.