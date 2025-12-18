Jueves sofocante en Tucumán: la máxima trepará a 34°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor intenso y alta humedad para este 18 de diciembre. La inestabilidad llegaría por la tarde con posibles precipitaciones aisladas.

La ciudad de San Miguel de Tucumán vive un jueves marcado por las altas temperaturas y la inestabilidad atmosférica. Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 34 grados.

La mañana se presenta con el cielo algo nublado y una temperatura elevada que ya ronda los 28 grados. La sensación térmica se ve influenciada por una humedad del 76 por ciento, aunque la visibilidad es óptima y no se registran lluvias en las primeras horas. Los vientos soplan leves desde el sector sudoeste.

Alerta por tormentas

El panorama cambiará pasado el mediodía. El reporte oficial prevé la llegada de tormentas aisladas para la tarde, momento en el que el termómetro tocará su pico máximo de 34 grados. Además, el viento rotará al sector noreste, incrementando su velocidad a ráfagas de hasta 22 km/h.

Para la noche, se espera un leve alivio térmico con una temperatura de 26 grados y vientos del oeste. Si bien la inestabilidad persistirá, la probabilidad de lluvias disminuirá significativamente al 10 por ciento hacia el cierre de la jornada.