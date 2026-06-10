El cronograma de actividades comienza hoy con la reinauguración del local ubicado en Avenida Néstor Kirchner 3450 y culminará mañana con la puesta en marcha del establecimiento que se encuentra en la intersección de Suipacha y Castelar.
Con estas aperturas, la empresa continúa consolidando su presencia nacional. Estas sucursales apuntan a ofrecer a los tucumanos un muy buen surtido de productos, excelentes ofertas y un servicio de calidad.
La sucursal de La Avenida Néstor Kirchner Suipacha cuenta con un salón de ventas de 4338 m² y 14 cajas disponibles para la atención al público. En tanto que la de Suipacha tiene un salón de ventas de 3479 m² y 16 cajas disponibles para la atención al público.
La Anónima es una empresa argentina con 118 años de historia, que se ha consolidado como el retailer más federal y número uno del interior del país. Actualmente, cuenta con 183 sucursales en 98 ciudades de 16 provincias.
Entre los principales diferenciales que la cadena acerca a las nuevas comunidades se destacan sus más de 1.000 productos de marca La Anónima y Best —que combinan excelente calidad a precios convenientes— y su carne de primera calidad, proveniente de sus dos frigoríficos vacunos desde los cuales también exporta a los principales mercados del mundo. Y para terminar de completar este ecosistema de beneficios, está laanonima.com.ar para ampliar todavía más el surtido en categorías de Tecnología y Hogar; Tarjeta La Anónima, como soporte financiero para los clientes; el programa de fidelidad PLUS y la App La Anónima como punto central de relación con los clientes.
La compañía tiene una misión clara: superar las expectativas de sus clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza en las comunidades donde opera.
Su propósito de acercar un futuro mejor a sus clientes y comunidades empuja a La Anónima a seguir trabajando y mejorando día a día, renovando periódicamente sus locales, incorporando a diario nuevas y variadas líneas de productos y servicios, y abriendo nuevas sucursales en distintos rincones de Argentina.