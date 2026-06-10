La Anónima llega a Tucumán con la reapertura de las dos sucursales adquiridas a Grupo Libertad Supermercados La Anónima completará esta semana la reapertura de las sucursales de San Miguel de Tucumán recientemente adquiridas al Grupo Libertad, un hito que marca el desembarco de la compañía en la provincia.

El cronograma de actividades comienza hoy con la reinauguración del local ubicado en Avenida Néstor Kirchner 3450 y culminará mañana con la puesta en marcha del establecimiento que se encuentra en la intersección de Suipacha y Castelar.

Con estas aperturas, la empresa continúa consolidando su presencia nacional. Estas sucursales apuntan a ofrecer a los tucumanos un muy buen surtido de productos, excelentes ofertas y un servicio de calidad.

La sucursal de La Avenida Néstor Kirchner Suipacha cuenta con un salón de ventas de 4338 m² y 14 cajas disponibles para la atención al público. En tanto que la de Suipacha tiene un salón de ventas de 3479 m² y 16 cajas disponibles para la atención al público.

La Anónima es una empresa argentina con 118 años de historia, que se ha consolidado como el retailer más federal y número uno del interior del país. Actualmente, cuenta con 183 sucursales en 98 ciudades de 16 provincias.

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Entre los principales diferenciales que la cadena acerca a las nuevas comunidades se destacan sus más de 1.000 productos de marca La Anónima y Best —que combinan excelente calidad a precios convenientes— y su carne de primera calidad, proveniente de sus dos frigoríficos vacunos desde los cuales también exporta a los principales mercados del mundo. Y para terminar de completar este ecosistema de beneficios, está laanonima.com.ar para ampliar todavía más el surtido en categorías de Tecnología y Hogar; Tarjeta La Anónima, como soporte financiero para los clientes; el programa de fidelidad PLUS y la App La Anónima como punto central de relación con los clientes.

La compañía tiene una misión clara: superar las expectativas de sus clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza en las comunidades donde opera.

Su propósito de acercar un futuro mejor a sus clientes y comunidades empuja a La Anónima a seguir trabajando y mejorando día a día, renovando periódicamente sus locales, incorporando a diario nuevas y variadas líneas de productos y servicios, y abriendo nuevas sucursales en distintos rincones de Argentina.