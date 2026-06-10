Osvaldo Jaldo habló sobre la denuncia contra la Intendenta de Graneros El gobernador sostuvo que si la intendenta Raquel Graneros “ha sido denunciada, tiene que presentarse ante la justicia”.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, que fue presentada ayer ante el Fuero Penal de la provincia, en la que los denunciantes piden que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito por la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena.

Al respecto, Jaldo analizó: “yo creo que no hay que prejuzgar. Sí me parece que todos somos iguales ante la ley. Y si hay una denuncia, la señora intendenta de Graneros se tendrá que presentar ante el juez o el fiscal que la convoque. Tendrá que responder todos los interrogantes. Y, si se tiene que someter a algún juicio, lo tendrá que hacer para que, si la denuncia es que demuestre de dónde sacó los recursos para comprar, no hay dudas que lo tendrá que demostrar”.

“Y repito, todos somos iguales ante la ley, y si la intendenta ha sido denunciada, tiene que presentarse ante la justicia. Fundamentalmente, como dice el gobernador: ‘hay que saber respetar los fallos de la justicia’. Cuando los fallos sean favorables y mucho más cuando sean desfavorables”, dijo.

“Siempre en la justicia hay alternativa para poder acudir en instancias mayores, inclusive no solo provincial, sino también nacional. Así que, concretamente, la intendenta de Graneros se tiene que poner a disposición del Poder Judicial de la provincia”, cerró.

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Fuente Comunicación Tucumán