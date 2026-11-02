Encontraron a una adolescente que era buscada desde hace seis días La menor fue localizada este domingo por la noche durante un procedimiento sobre la ruta provincial 323, a la altura del puente del río Salí. El sospechoso intentó escapar y se resistió al arresto: rompió de un cabezazo el vidrio de un automóvil.

Una adolescente que era buscada desde el pasado 26 de octubre fue encontrada este domingo 1 de noviembre en el departamento Leales. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Tucumán sobre la ruta provincial 323, en las inmediaciones del puente sobre el río Salí. Durante el operativo también fue detenido un hombre de 42 años que era buscado en el marco de la investigación.

Según el informe de la Comisaría de Villa de Leales, el procedimiento se concretó alrededor de las 21.30, luego de que los investigadores recibieran información reservada sobre el desplazamiento del sospechoso. De acuerdo con esos datos, el hombre presuntamente se dirigía a dejar a la adolescente en su domicilio.

Los efectivos interceptaron un Renault 9 de color bordó en el que viajaban la menor y Walter Daniel Luna, de 42 años. El vehículo era conducido por un hermano del detenido. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

Se resistió al arresto y rompió un vidrio de un cabezazo

MIRA TAMBIÉN Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor

La intervención policial tuvo momentos de tensión cuando Luna advirtió la presencia de los uniformados e intentó escapar. De acuerdo con el parte oficial, durante el forcejeo rompió de un cabezazo el vidrio de la puerta delantera derecha del automóvil.

Finalmente, los policías consiguieron reducirlo y concretar la detención. La adolescente fue retirada del vehículo y puesta a resguardo por los efectivos. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Comisaría de Santa Rosa de Leales.

Qué medidas dispuso la Fiscalía

MIRA TAMBIÉN La Caja Popular de Ahorros brilló en su primera participación en La Noche de los Museos

Tras el operativo, la Policía informó lo sucedido a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dispuso notificar formalmente la detención, realizar los exámenes correspondientes y solicitar la intervención de Criminalística.

También se ordenó dar participación a la Defensoría y contemplar una entrevista con la adolescente en presencia de su madre, siempre que la menor manifestara su voluntad de declarar.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Comisaría de Villa de Leales y autoridades de la Unidad Regional Este.

MIRA TAMBIÉN Lunes inestable y pasado por agua: anuncian tormentas y una máxima de 26 grados

Por el momento, no se informaron públicamente las circunstancias en las que la adolescente permaneció desaparecida durante seis días ni los delitos que se le atribuyen al hombre detenido. La investigación continúa bajo intervención judicial.

Fuente Los Primeros