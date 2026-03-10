La Caja Popular impulsa la Red de Pagos CPA para modernizar los servicios financieros La iniciativa incorporará herramientas digitales como billeteras virtuales, cuentas de pago y transferencias electrónicas para ampliar la oferta de servicios en Tucumán.

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán avanza en la creación de la Red de Pagos CPA, una nueva plataforma destinada a modernizar y ampliar los servicios financieros disponibles para los usuarios de la provincia. El proyecto busca incorporar herramientas tecnológicas que permitan agilizar operaciones digitales y adaptarse a las nuevas dinámicas del sistema de pagos.

La iniciativa se instrumentará a través de Red de Pagos CPA S.A.U., una sociedad anónima unipersonal cuyo capital accionario pertenece íntegramente a la Caja Popular. Esta estructura funcionará como un vehículo operativo para desarrollar servicios de pago dentro del ecosistema financiero digital y en línea con las regulaciones del Banco Central de la República Argentina.

Entre las prestaciones previstas se incluyen la administración de cuentas de pago digitales, el desarrollo de billeteras virtuales, la realización de transferencias y pagos electrónicos, y el procesamiento de transacciones dentro del sistema nacional de medios de pago. La herramienta apunta a facilitar el acceso a servicios financieros y mejorar la operatoria digital para usuarios, comercios y distintos actores de la economía local.

Desde la institución remarcaron que la creación de esta sociedad no modifica la naturaleza ni la misión histórica de la Caja Popular, que continuará cumpliendo su rol público y social en la provincia. En ese sentido, la Red de Pagos CPA se presenta como una herramienta complementaria orientada a fortalecer su capacidad operativa y tecnológica.

Como parte del proceso de implementación, los interventores de la entidad, Guillermo Norry y Antonio Bustamante, mantendrán en los próximos días una reunión con autoridades del Banco Central para avanzar en la formalización del esquema regulatorio que permitirá poner en marcha el sistema.