El gobernador Osvaldo Jaldo brindó este martes una rueda de prensa desde su despacho en Casa de Gobierno para informar sobre la situación generada por las intensas tormentas que afectaron a distintas localidades de la provincia. El fenómeno alcanzó su mayor intensidad el domingo por la noche, cuando se registraron casi 170 milímetros de lluvia en pocas horas.

El mandatario explicó que el Gobierno provincial activó operativos de asistencia junto a municipios, comunas y organismos de emergencia para acompañar a las familias afectadas por inundaciones, anegamientos y daños en caminos.

En ese marco, Jaldo describió el panorama que dejaron las precipitaciones en diferentes localidades y detalló el trabajo que realiza el Estado provincial para asistir a los vecinos. “El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que hemos tenido inundaciones; en otros, anegaciones y en otros rompimientos totales de camino; mucha gente ha perdido muchas cosas, sobre todo los bienes personales, pero también, hemos enviado inmediatamente la asistencia del Gobierno de la Provincia, de las organizaciones intermedias y de muchos tucumanos que solidariamente están colaborando”, expresó.

En ese sentido, Jaldo remarcó que las autoridades mantienen presencia en el territorio para acompañar a las comunidades afectadas y evaluar los daños provocados por las lluvias. “Nos solidarizamos con esos vecinos; lamentablemente, estos fenómenos climáticos han hecho que zonas que antes se inundaban, no se han inundado, y otras que nunca se inundaban, se inundaron ahora”, señaló.

Un fenómeno climático que impacta en la región

El mandatario contextualizó el evento meteorológico dentro de una situación climática que afecta a varias provincias del país y advirtió sobre la magnitud de las precipitaciones registradas.

“Antes de ayer, llovió 170 milímetros. No hay capacidad de ríos ni desagües que puedan soportar. Está lloviendo hace mucho tiempo, pero miremos también las provincias de Salta y Jujuy. No es algo exclusivo de esta provincia. Esto justifica lo que está pasando. Pero sí queremos decir que es un fenómeno climático que está atacando al norte, pero también al centro, a Córdoba y a Santa Fe, que también tienen inundaciones importantes”, explicó.

El Gobernador también subrayó que la prioridad del Ejecutivo provincial consiste en acompañar a las comunidades afectadas y sostener la asistencia en todo el territorio. “Lo que tenemos que hacer como gobierno es seguir estando a la par de la gente, seguir acompañando. Ya tenemos muy pocos evacuados”, sostuvo.

Operativo del Comité de Emergencia

Durante la rueda de prensa, Jaldo informó que distintas áreas del Gobierno provincial trabajan de manera coordinada para atender las situaciones más críticas.

“En el departamento de Leales tenemos problemas, en algunos lugares de Graneros tenemos también inconvenientes, como Taco Ralo y en los parajes del interior profundo, donde el agua ya corre y no filtra. Estamos brindando asistencia con el Ministerio de Desarrollo Social y tenemos todos los equipos del Comité de Emergencia, de todos los ministerios, trabajando juntos”, detalló.

El Gobernador también explicó que las autoridades debieron intervenir en la infraestructura vial para permitir el escurrimiento del agua en una zona afectada. “Hemos tenido que cortar una ruta provincial para que se produzca un desagüe de una de las comunidades, en una ruta provincial que la acabábamos de hacer, la 323. Por eso, creo que sí hay problemas, sí llovió mucho y sí, también el Gobierno de la provincia está atendiendo a los vecinos”, indicó.

Además, precisó que los equipos de emergencia utilizan distintos medios para llegar a las zonas más comprometidas. “Estamos llegando por vía terrestre, con el helicóptero y en canoas junto con Defensa Civil, Policía Lacustre, Policía de Tucumán, los delegados comunales, los intendentes y los funcionarios del Poder Ejecutivo, todos estamos trabajando a la par de la gente”, afirmó.

Lluvias récord y obras necesarias

El mandatario también advirtió que las precipitaciones acumuladas durante los primeros meses del año superaron niveles habituales para la provincia. “No ha terminado marzo y ya estamos superando los 700 milímetros en una provincia cuyo promedio anual es 1.400 milímetros. Este es un fenómeno climático muy importante, lo que no quiere decir que no haya que seguir tomando medidas en obras de infraestructura para seguir mejorando la situación”, expresó.

Evaluación sobre la continuidad de las clases

Por otra parte, Jaldo informó que el Gobierno provincial realiza un relevamiento para evaluar las condiciones de acceso a las escuelas del interior.

“La ministra de Educación, Susana Montaldo, con el ministro de Interior, Darío Monteros, están haciendo un relevamiento porque la continuidad de las clases en el interior depende no solo de la escuela, sino del acceso a las escuelas, como en el caso de los caminos”, explicó.

El Gobernador también valoró el compromiso de los docentes que mantienen su labor pese a las dificultades generadas por las lluvias. “Ayer vi un video donde maestras y chicos se bajaban de un colectivo, se arremangaban y caminaban en medio del agua. Esos docentes realmente están haciendo patria, tienen una vocación y una solidaridad para poder llegar a la escuela y educar y enseñar a nuestros niños. La verdad que eso hay que valorizarlo mucho, porque la verdad que no cualquiera lo hace”, expresó.

En ese marco, subrayó que el Gobierno priorizará la seguridad de estudiantes y docentes en cada decisión. “Nosotros queremos que las escuelas que no estén en condiciones, por supuesto, no vamos a arriesgar en mandar a los chicos. Y en los caminos que no estén transitables, tampoco, no solo no van a transitar los docentes, no transita nadie. Es decir, nosotros vamos a tratar de seguir teniendo clases, pero, bajo ningún punto de vista, vamos a arriesgar a los chicos ni vamos a arriesgar a los docentes”, afirmó.

Finalmente, el mandatario destacó el compromiso de la docencia tucumana frente a las adversidades climáticas y puso en valor su vocación de servicio, al tiempo que resaltó la importancia de acompañar esa tarea desde el Estado provincial.

