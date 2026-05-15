La Cámara Federal suspendió la candidatura de Sergio Pagani en la UNT El fallo impacta de lleno en el escenario electoral universitario y abre incertidumbre de cara a las elecciones 2026-2030.

La Cámara Federal resolvió suspender la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato al frente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en una decisión que sacude el panorama político universitario. El fallo judicial generó un fuerte impacto en el proceso electoral interno, introduciendo un escenario de incertidumbre a medida que se aproximan las elecciones para el período 2026-2030.

La resolución representa un giro total en una de las disputas institucionales más trascendentes que atravesó la UNT en los últimos años. Por mayoría, los camaristas Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Patricia Moltini hicieron lugar al recurso presentado por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, patrocinados por el abogado Manuel Gonzalo Casas, y dejaron sin efecto la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción declarativa y la medida cautelar. En particular, el eje del debate giraba en torno a los límites de reelección establecidos en el estatuto de la UNT y la interpretación de la normativa vigente.

En consecuencia, la Cámara dispuso que la UNT se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a rector o vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado. Asimismo, ordenó la suspensión de los trámites de candidaturas a los cargos de rector y vicerrector para el período 2026-2030 respecto de quienes se encuentren en esa situación.

En las últimas semanas, la discusión había escalado dentro de la comunidad universitaria, con posturas enfrentadas respecto a la posibilidad de una continuidad en la conducción institucional. La resolución judicial tuvo una inmediata repercusión política y también generó un intenso debate en redes sociales, donde distintos sectores expresaron sus posiciones frente a la decisión.