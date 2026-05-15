Tres detenidos por el ataque a un conductor de una aplicación de viajes Los aprehendidos están imputados en las causas “robo con arma de fuego” y “lesiones graves”.

Personal de la Comisaría Seccional Quince concretó una medida judicial durante la investigación de un violento episodio ocurrido, días atrás, en la capital tucumana.

Tras la denuncia que formalizó la pareja del conductor de uber-moto que fue herido por varias personas durante un asalto, un equipo especializado inició tareas de averiguación recolectando información y pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento.

De esa manera, este jueves, los uniformados irrumpieron simultáneamente dos viviendas donde residen los responsables del delito encontrando en una de ellas, un cuchillo tipo carnicero con el que habrían causado las lesiones a la víctima, una réplica de arma de fuego (también usada durante el ilícito), prendas de vestir y algunos efectos personales de los acusados. Además, tres personas, dos hombres y una mujeres, presuntos responsables del ataque, fueron detenidos y alojados en la dependencia policial. Continúa la pesquisa.

Fuente Comunicación Tucumán