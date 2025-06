La Comisión de Urbanismo del CES comenzó a proyectar un nuevo Código de Planeamiento para la ciudad Autoridades municipales, junto a profesionales y representantes de distintos estamentos, aportaron ideas para la elaboración de una iniciativa que perdure en el tiempo y permita planificar un desarrollo armónico y sostenible de la capital.

La Comisión de Infraestructura, Urbanismo y Ordenamiento Territorial del Consejo Económico y Social (CES) sesionó este miércoles en la Casa del Parque Guillermina, con el objetivo de comenzar a delinear el proyecto del nuevo Código de Planeamiento para la ciudad.

Funcionarios municipales, junto a profesionales y representantes de distintos estamentos evaluaron propuestas y realizaron aportes sobre esa temática, a los fines de consensuar una iniciativa que perdure en el tiempo y permita planificar un desarrollo armónico y sostenible de San Miguel de Tucumán. Como primera medida, se acordó avanzar con la constitución de una comisión especial, a la que se sumarán miembros del Concejo Deliberante, la que se encargará de impulsar las reformas.

De la reunión, que fue encabezada por el secretario General del Municipio y titular del CES, Rodrigo Gomez Tortosa, participaron el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, el subsecretario de Planificación Urbana, Edgardo Reverso, la directora del área, Mónica Ailán, la directora de Catastro, Guadalupe Rearte y la directora de Centros Vecinales, Elisa Márquez. También estuvieron presentes los consejeros Facundo Vargas Aignasse, quien es concejal y preside la Comisión de Planeamiento del cuerpo; Ernesto Chehade, arquitecto de la UNT y gestor cultural; la arquitecta Marta Casares, de la UNT; Jorge Rodríguez Vaquero, del Colegio de Arquitectos de Tucumán; y Ernesto Muñoz Molina, del Instituto Tucumano de Cultura Hispánica.

“Fue una reunión interesante, donde hemos progresado muchísimo para avanzar en la modificación de un Código de Planeamiento que todos coincidimos en que es necesario reformar, por lo que estuvieron presentes representantes de distintos sectores”, explicó Lobo Chaklián.

El funcionario señaló que “hay un compromiso de todos los sectores para realizar una transformación para la ciudad en la que todos tienen que opinar y participar”.

Además, aseguró que “existe una decisión política, tanto de la intendenta Rossana Chahla como del presidente del Concejo Deliberante (Fernando Juri) de avanzar con una modificación del Código de Planeamiento para tener una herramienta que ayude a mejorar la situación de los ciudadanos”.

Lobo Chaklián recordó que “el actual Código tiene más de 30 años y ha sido pensado para otro momento, pero hubo modificaciones en lo ambiental y en el crecimiento de la ciudad, en el tema vial y otros factores que es necesario contemplar”.

El secretario de Obras Públicas del Municipio apuntó que “San Miguel de Tucumán tiene un área que está prácticamente toda cubierta y no hay casi espacios sin desarrollar, por lo que es necesario evaluar cómo se planificará un crecimiento armónico donde todavía es posible, sin perder la visión metropolitana, que es algo que también impacta”. En ese sentido, aseguró que “San Miguel de Tucumán no sería igual si no tuviera como vecinas a ciudades como Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes y Banda del Río Salí y otras localidades circundantes, por lo que es necesario tener una mirada metropolitana para tener una mejor calidad de vida”.

Lobo Chaklián informó que próximamente se presentará ante el Concejo Deliberante el trabajo elaborado por la Comisión de Infraestructura, Urbanismo y Ordenamiento Territorial del CES a los fines de articular una metodología de trabajo para avanzar con un diagnóstico y delinear el proyecto”.

A su turno, el concejal Vargas Aignasse contó que “en esta reunión se puso sobre la mesa de discusión el inicio de la constitución de una Comisión Especial para la reforma del Código de Planeamiento Urbano”.

El edil dijo que “hay que salir del paradigma que se venía dando de que el Concejo Deliberante era el único ámbito en el cual se elaboraban este tipo de herramientas para tener una apertura, no solamente con el Departamento Ejecutivo, sino con todos los sectores que forman parte del CES, escuchando todas las voces, para poder llegar a un Código de Planeamiento nuevo, moderno, en el que toda la sociedad esté de acuerdo”.

El concejal indicó que en la sesión de este miércoles “se realizaron muchos aportes importantes, sobre todo en la temática de movilidad urbana y medioambiente, que son temas que se están poniendo sobre el tapete y que antes no se tenían en cuenta”.

Por último, recordó que “hoy es prioridad para la intendente de la capital Rossana Chahla que se cambie el Código de Planeamiento Urbano, tal como lo dijo en su discurso de asunción, y el Concejo Deliberante está acompañando esa decisión”.

Por su parte, el arquitecto Chehade, de la UNT sostuvo que “la idea es avanzar hacia un Código de Planeamiento Urbano que sea renovable en el tiempo, tratando de aprender de las naciones que tienen una gran organización en ese sentido y anticiparse al inevitable cambio de variables que hay”. Agregó que, “por ejemplo, se podría establecer un período de 10 años desde la sanción de un Código después del cual se replanteen todos los principios que guiaron a ese instrumento, para corregir las variables”.

El profesional consideró que en este debate “hay que atender la opinión de la gente, que quiere una ciudad menos ruidosa, más amigable y ambientalmente más agradable”. Chehade afirmó que esto es algo en lo que “el CES viene trabajando con gran sensibilidad y compromiso, tratando de fusionar el punto de vista académico con la opinión empresaria y la voz de los principales receptores de estos beneficios, que son los ciudadanos”.

