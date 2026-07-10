La Corte redujo la condena de Ema Gómez y recuperará la libertad tras cumplir la nueva pena El máximo tribunal provincial dejó sin efecto la prisión perpetua impuesta en 2015 por el crimen del juez Héctor Agustín Aráoz y restableció la condena anterior de 13 años por homicidio simple.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió reducir la condena de la expolicía Ema Gómez al dejar sin efecto la pena de prisión perpetua que había sido impuesta en 2015 por el homicidio calificado del juez Héctor Agustín Aráoz. En su lugar, el máximo tribunal restableció la condena previa de 13 años de prisión por el delito de homicidio simple.

Como consecuencia de esta decisión judicial, la nueva pena quedó cumplida debido al tiempo que Gómez permaneció privada de su libertad durante el proceso y la ejecución de la condena. Por ese motivo, la expolicía recuperará la libertad en las próximas horas, según lo dispuesto por la Justicia.

El fallo representa un giro en una de las causas judiciales de mayor repercusión en la provincia y modifica de manera sustancial la situación procesal de Gómez. Con la restitución de la condena de 13 años, la Justicia consideró agotado el tiempo de cumplimiento de la pena, habilitando así su inmediata excarcelación.