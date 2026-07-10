El Parque Avellaneda será el punto de encuentro para alentar a la Selección Habrá ferias de artesanos y gastronómicos, juegos, trivias y premios antes de la transmisión del duelo entre Argentina y Suiza.

Este sábado 11 de julio, la Selección Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo y los vecinos y turistas podrán disfrutar del partido en el Punto Mundialista que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitará en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Monumento al Bicentenario.

Pantalla gigante, sonido envolvente y ferias

La propuesta de este fin de semana no solo incluirá la transmisión en vivo en pantalla gigante y con sonido de alta definición, sino que se transformará en un paseo ideal para disfrutar en familia.

Desde las 16 h, en la intersección de San Martín y Asunción, los asistentes podrán recorrer y disfrutar de la Feria de Artesanos, con emprendedores locales que expondrán sus productos de diseño, textilería, marroquinería y artesanías únicas; y de la Feria Gourmet, con puestos gastronómicos con diferentes opciones de comidas, platos regionales, postres y bebidas.

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También se instalará el puesto del Mega Eco Canje Mundial de Ambiente, donde se entregarán regalos a cambio de residuos reciclables (papel, cartón, plástico, metal o vidrio), limpios y secos.

A partir de las 21 h, comenzará la transmisión en vivo de la previa del partido, con el sorteo de pelotas y camisetas, ideal para palpitar el encuentro que iniciará a las 22 h. Para la comodidad de los vecinos, se dispondrán zonas de mesas y sillas para que todos puedan cenar y disfrutar cómodamente del partido, que será transmitido en vivo por pantalla gigante.

Las actividades se suspenderán en caso de lluvia.