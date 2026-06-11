La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión contra el exfiscal Carlos Albaca El máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por la defensa y confirmó la condena por encubrimiento en la investigación del crimen de Paulina Lebos. A más de dos décadas del asesinato, todavía no se conoce quién fue el autor del femicidio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión contra el exfiscal Carlos Albaca por el encubrimiento en la investigación del crimen de Paulina Lebos, la joven estudiante de Comunicación Social asesinada en Tucumán.

La decisión del máximo tribunal se produjo luego de declarar inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de Albaca, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esta manera, quedó confirmada la sentencia que lo responsabiliza por irregularidades cometidas durante la investigación del caso.

El crimen de Paulina Lebos continúa siendo uno de los hechos más emblemáticos y dolorosos de la historia judicial tucumana. A pesar de que ya se realizaron cuatro juicios vinculados a la causa, todavía no se logró determinar quién asesinó a la joven.

Durante el proceso judicial se acreditó que Albaca, quien tuvo a su cargo la investigación durante siete años, mantuvo la causa prácticamente paralizada. Según se determinó en el juicio, el entonces fiscal elaboró ocho hipótesis diferentes sobre el crimen sin profundizar en ninguna de ellas y mantuvo el expediente bajo secreto de sumario durante un extenso período.

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Recién años después, y tras reiterados pedidos, Alberto Lebos, padre de la víctima, logró acceder al expediente para conocer el estado de la investigación.

Con la decisión de la Corte Suprema, queda firme la condena contra el exfuncionario judicial por encubrimiento. Sin embargo, el principal interrogante del caso permanece sin respuesta: quién fue el responsable del asesinato de Paulina Lebos.