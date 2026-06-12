La inflación de mayo en Tucumán fue del 2,2% y superó al promedio nacional La Dirección de Estadística de la Provincia confirmó que el índice local acumuló un 15,2% en los primeros cinco meses del año. El rubro "Comunicación" lideró las subas mensuales, mientras que "Prendas de vestir" registró una leve baja. La variación interanual se ubicó en el 32,4%.

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP) dio a conocer los datos oficiales correspondientes al Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) para el mes de mayo de 2026. Según el informe técnico, el nivel general registró una variación mensual del 2,2%.

Si bien este porcentaje representa un descenso en comparación con el 2,7% que se había marcado durante el mes de abril, la inflación en la provincia se mantuvo por encima de la media nacional y de la región del Noroeste Argentino (NOA), que cerraron el mismo período con un 2,1%.

Este escenario local estuvo fuertemente traccionado por el costo de los servicios, los cuales experimentaron una suba del 3,7% mensual, duplicando así el incremento registrado en el valor de los bienes de consumo.

Los rubros que más subieron y los de mayor incidencia

El desglose del informe elaborado por la DEP muestra un comportamiento dispar entre los diferentes sectores de la economía tucumana durante el quinto mes del año:

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Las mayores subas: La división con el salto más pronunciado fue “Comunicación” , que se disparó un 11,3%. Le siguieron “Restaurantes y hoteles” con un 4,7% y “Salud” con una suba del 4,6%.

La división con el salto más pronunciado fue , que se disparó un 11,3%. Le siguieron “Restaurantes y hoteles” con un 4,7% y “Salud” con una suba del 4,6%. La única caída: En claro contraste con el resto de la tabla, la categoría “Prendas de vestir y calzado” fue la única que mostró un retroceso, con una variación negativa del 0,4%.

Más allá de los porcentajes de aumento bruto, al analizar la incidencia (es decir, el peso específico que tuvo cada rubro en la conformación del 2,2% final), el costo de la canasta básica volvió a ser determinante. “Alimentos y bebidas no alcohólicas” lideró el ranking aportando 0,85 puntos porcentuales. El podio lo completaron “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (0,46%) y la mencionada categoría de “Comunicación” (0,35%).

El panorama acumulado en lo que va de 2026

Al observar la evolución a mediano plazo, la inflación acumulada en Tucumán durante los primeros cinco meses del año alcanzó el 15,2%.

En el período que va desde diciembre hasta mayo, el sector que más encareció sus tarifas fue “Comunicación” con un 25,4%, escoltado muy de cerca por “Educación” con un 24,0%. Sin embargo, en términos de incidencia acumulada, la alimentación sigue siendo el ancla de la economía doméstica local, explicando por sí sola 8,21 puntos del total del incremento provincial en lo que va de 2026.

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Finalmente, al realizar la comparación interanual (mayo de 2026 frente a igual mes de 2025), el aumento generalizado de los precios en la provincia consolidó una variación del 32,4%.