La estudiante herida por un compañero se encuentra estable Así lo informó el ministro de Salud Pública, Luis Media Ruiz, quien detalló que la menor, de 13 años, debió ser intervenida quirúrgicamente.

Una adolescente de 13 años resultó herida ayer durante el horario de clases en la Escuela Media de Alderetes, cuando un compañero de curso la apuñaló en el pecho. El Ministerio de Salud Pública informó que la estudiante fue trasladada de inmediato al Hospital del Niño Jesús, donde fue intervenida y permanece bajo cuidados especializados.

El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, explicó el estado clínico de la paciente y las intervenciones realizadas. Antes de detallar la situación actual, el ministro señaló la complejidad de este tipo de lesiones. “Se encuentra estable, está en la terapia intermedia del Hospital de Niños e ingresó con una herida que impresionaba superficial, pero una herida de arma blanca necesita una observación permanente muy cercana, porque no se sabe hasta dónde puede llegar”, indicó.

Luego, Medina Ruiz contextualizó la evolución posterior y la necesidad de una cirugía. “Durante la noche la paciente hizo un hemotórax, que es sangre en la cavidad pleural, y fue intervenida. Fue operada, se colocó un tubo de drenaje y la chiquita está estable, consciente, lúcida, con tratamiento para el dolor en la terapia intermedia”, detalló.

El ministro también se refirió al trabajo articulado entre organismos provinciales. “Los Ministerios de Educación y Salud Pública trabajan en conjunto ante estos hechos. Anoche, estábamos comunicados los dos, porque nos preocupa la chiquita y nos preocupa el resto de los compañeros, porque esto habla de la violencia que existe en la sociedad”, expresó.

En este sentido, el funcionario destacó que situaciones de violencia escolar se registran en distintos puntos del país y del mundo. “Hay un mundo convulsionado, en guerra, con mucha violencia, y lamentablemente esto llega también a los niños con este hecho que lamentamos mucho”, señaló al ampliar su análisis. Según añadió, los equipos interdisciplinarios ya se encuentran abocados a acompañar a la comunidad educativa. “Estamos trabajando en contener a los chicos, los compañeros y, por supuesto, a la familia”, afirmó.

Fuente Comunicación Tucumán