Un alumno de 13 años apuñaló a su compañera en el aula La alumna fue atacada con un cuchillo de 30 centímetros. Afortunadamente quedó fuera de peligro y la Justicia investiga las circunstancias del violento episodio.

Una estudiante de 13 años resultó herida este martes por la tarde dentro de la Escuela Media de Alderetes, luego de ser atacada con un arma blanca por un compañero de la misma edad. El hecho ocurrió ayer cerca de las 16:50 y generó un fuerte despliegue policial, sanitario y judicial.

Según informaron fuentes de la Comisaría Martín Miguel de Güemes, ambos adolescentes se dirigían al recreo cuando, dentro del aula, el alumno agresor extrajo un cuchillo tipo Tramontina de unos 30 centímetros y lesionó a la estudiante.

Personal del servicio 107 llegó al lugar y trasladó a la menor al Hospital de Niños, donde fue atendida por la médica de guardia, quien constató una herida de arma blanca en la región mamaria. La joven quedó fuera de peligro.

La policía secuestró el arma utilizada y dio intervención a la Unidad Fiscal Criminal N.º 1, que en un primer momento consideró el ataque como una tentativa de homicidio y derivó el expediente a la Unidad Fiscal de Homicidios de la II° Nominación.

Con el parte médico actualizado, la Fiscalía ordenó la intervención del laboratorio de criminalística, dispuso que se tome declaración a la directora del establecimiento y que la víctima sea revisada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta. También se indicó que el alumno señalado como autor sea entregado a sus familiares tras certificarse su identidad.

El cuchillo permanece secuestrado mientras avanza la investigación, que busca esclarecer las circunstancias y las motivaciones del grave episodio ocurrido dentro de la escuela.

Fuente Tendencia de Noticias